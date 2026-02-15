15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El fotógrafo Pablo Grillo reapareció con un mensaje para Patricia Bullrich: "Con la cabeza intacta"

El fotógrafo herido por la represión policial del 12 de marzo del año pasado en una marcha en apoyo a los jubilados, utilizó las redes sociales para mandarle un "saludo" a quien era en ese entonces la ministra de Seguridad de la Nación.

Por
Pablo Grillo volvió a su casa después de estar diez meses hospitalizado.

Pablo Grillo volvió a su casa después de estar diez meses hospitalizado.

Redes sociales

El fotoperiodista Pablo Grillo le envió un mensaje a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich", a través de sus redes sociales. “ Acá estamos en el barrio, con la cabeza intacta”, dijo con una sonrisa y en plena recuperación tras haber pasado diez meses internado, debido a las heridas sufridas por parte de la represión policial, el 12 de marzo del año pasado en una marcha en apoyo a los jubilados.

tras la polemica por las licencias, patricia bullrich afirmo que habra modificaciones en relacion a las bajas por enfermedad
Te puede interesar:

Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

En el video compartido en redes sociales se pudo ver a Grillo de 35 años de buen semblante y con la cámara en la mano, expresando un mensaje para quien era en ese entonces jefa de Seguridad de la Nación: "Una gran compañera”, ironizó. En varias oportunidades, Bullrich minimizó lo ocurrido y defendió el accionar del gendarme que hirió al joven fotógrafo. La actual senadora calificó el impacto como un accidente, mientras que la familia de Grillo denunció sus dichos como una agresión y una “inmoralidad absoluta”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de lavaca (@mu.lavaca)

El fotógrafo continúa con su tratamiento terapéutico en el Hospital M. Rocca de la Ciudad de Buenos Aires y, según el último parte, su evolución es considerada “muy favorable”. La familia destacó hace algunas semanas que el joven “está mejorando notablemente su control corporal”, un avance que refleja los esfuerzos realizados durante los meses de internación y rehabilitación intensiva.

Además, celebraron pequeños y significativos logros en su vida cotidiana: "volvió a tomar mate, come con más apetito y en mayor cantidad, bebe agua con regularidad y solo requiere la sonda como refuerzo durante el sueño", aseguraron. Estos progresos, remarcaron, son señales alentadoras de que el proceso de recuperación avanza en la dirección correcta.

El video donde se lo ve enviándole el mensaje a Patricia Bullrich no tardó en volverse viral, y pronto acumuló cientos de mensajes de apoyo al fotógrafo.

Pablo Grillo se presentó como querellante y pidió investigar la cadena de mando del operativo que lo dejó gravemente herido

“Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos”, señaló Grillo en el escrito que firmó desde el Hospital Manuel Rocca, donde continúa con su rehabilitación. La presentación fue ingresada este martes en el Juzgado Federal N°1 a cargo de María Servini.

En el mismo escrito, el fotógrafo aclaró que su incorporación a la causa no desplaza a sus padres y a su hermano, quienes seguirán actuando como representantes legales. “No me encuentro plenamente recuperado y necesito que ellos conserven su lugar”, sostuvo. Se presentó con el patrocinio de las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret.

La querella solicitó que se investigue la responsabilidad penal de distintos jefes de la Gendarmería Nacional, al considerar que, por acción u omisión, contribuyeron al accionar del cabo primero Héctor Jesús Guerrero, procesado por haber efectuado al menos seis disparos con una pistola lanzagases en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica expresamente prohibida por los protocolos.

Según el procesamiento —confirmado por la Cámara—, el cuarto de esos disparos impactó en la parte frontal de la cabeza de Grillo y le provocó gravísimas lesiones encefalocraneanas. Para la querella, si los funcionarios que debían supervisar el operativo hubieran intervenido ante los primeros disparos, “hoy Pablo estaría completamente sano y salvo”.

También se pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien actuó como fiscalizador del operativo y tenía el deber de controlar a los efectivos en el terreno; al jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López; y al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart, quien impartía órdenes directas a los únicos dos gendarmes que portaban pistolas lanzagases ese día.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mandatario remarcó el avance del proyecto libertario en el Congreso.

El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil: "Durante 40 años evitaron la discusión"

Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el oficialismo.

El oficialismo logró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

Bullrich superó su primera prueba en el Congreso.

El insólito video de Bullrich al ritmo de Madonna para celebrar la media sanción de la reforma laboral

El Gobierno logró la media sanción de la ley con 42 votos positivos. 

Reforma laboral: Bullrich adelantó que el Gobierno no aceptará cambios en Diputados

Patricia Bullrich defendió el proyecto de reforma laboral.

Reforma laboral: el Gobierno anunció un acuerdo con bloques aliados y retiró el artículo de Ganancias

Grillo aclaró que su incorporación a la causa no desplaza a sus padres y a su hermano.

Pablo Grillo se presentó como querellante y pidió profundizar la investigación sobre la cadena de mando

Rating Cero

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

últimas noticias

Boca ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Platense

Hace 44 minutos
La Mona Jiménez se presentó ante 10.000 personas en el Complejo Forja de Córdoba.

La Mona Jiménez interrumpió un show de casi cinco horas y causó preocupación: "Me quedo sin aire"

Hace 44 minutos
El Azteca busca convertirse en el primer estadio en ser sede de tres aperturas de mundiales.

Alerta Mundial 2026: el estadio Azteca podría no estar listo para el partido inaugural

Hace 45 minutos
Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Tras la polémica por las licencias, Patricia Bullrich afirmó que habrá modificaciones en relación a las bajas por enfermedad

Hace 46 minutos
Sturzenegger junto a su esposa, María Josefina Rouillet.

Cancillería negó irregularidades en la contratación de la entidad que dirige la esposa de Federico Sturzenegger

Hace 1 hora