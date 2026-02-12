12 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil: "Durante 40 años evitaron la discusión"

Tras la aprobación en Diputados, el oficialismo destacó el proyecto y aseguró que se trata de una "respuesta clara" al problema de la inseguridad. "Quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad".

El mandatario remarcó el avance del proyecto libertario en el Congreso.

Tras lograr la media sanción de la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el Gobierno celebró el avance de la norma en el Congreso, que se dio apenas horas después de otra victoria como fue la media sanción de la reforma laboral.

La Policía detuvo a 37 manifestantes durante la protesta contra la reforma laboral.
"Durante más de 40 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz", remarcó la Oficina del Presidente mediante un comunicado en redes.

Agregó que, "sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe".

En este mismo tono, aseguró: "Este proyecto pone fin a esa distorsión. Establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas".

En otro párrafo del comunicado oficial, Milei agradeció el apoyo de los legisladores propios y ajenos: "El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad".

Finalmente, el oficialismo instó a que el texto aprobado en Diputados tenga el mismo recorrido en la Cámara alta: "El Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad". "Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas", concluyó el documento.

Repercusiones en el arco político

El proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil se aprobó con 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, y hubo amplia repercusión dentro del oficialismo. En el caso del diputado Luis Petri, exministro de Defensa, subrayó: "¡Dimos media sanción a la Ley Penal Juvenil! ¡Se acaba el abandono a las víctimas! ¡Argentina será Grande y Justa!".

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich aseguró que el proyecto se aprobó pensando en "todas las víctimas de menores delincuentes". "Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen", publicó en X.

En la misma línea, el Ministro del Interior, Diego Santilli, resaltó el logro con la norma impulsada por el oficialismo y bloques dialoguistas que pasó al Senado para su tratamiento.:"Delito de adulto, pena de adulto. Media sanción. ¡VAMOS QUE FALTA MENOS!", sentenció en X.

El texto que obtuvo media sanción en Diputados reduce la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro, y fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión, sin contemplar la posibilidad de condenas perpetuas, hubo un amplio respaldo del oficialismo,

