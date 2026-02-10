Reforma laboral: el Gobierno anunció un acuerdo con bloques aliados y retiró el artículo de Ganancias

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa sobre la iniciativa, que sufrió 28 modificaciones y será discutida este miércoles por la Cámara alta. "Desde hace 15 años que el trabajo en Argentina no crece", advirtió.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , expuso los detalles del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno , que será debatido este miércoles por la Cámara alta en el marco de las sesiones extraordinarias en el Congreso convocadas por el presidente Javier Milei.

Bullrich brindó una conferencia de prensa en el Senado, en la que marcó que finalmente la administración de La Libertad Avanza retiró el artículo referido al Impuesto a las Ganancias del proyecto. Se trató un pedido de los bloques y gobernadores aliados, quienes buscaban una reducción del tributo al tratarse de un impuesto coparticipable.

En tal sentido, remarcó la necesidad de una modificación en las condiciones laborales: "Hace muchísimos años, desde el principio de la democracia, que la Argentina viene trabajando la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que tuvo nuestro país, el mercado laboral y las relaciones entre empresas y trabajadores".

En tanto, subrayó un acuerdo con bloques aliados, de cara al debate en el Senado, que se realizará este miércoles a las 11: "Hoy, venimos a anunciar que un gran bloque de distintos partidos políticos, acá están la UCR, el PRO, partidos provinciales y La Libertad Avanza , hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia, que será un cambio estratégico en las relaciones laborales en Argentina".

"La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con trabajo de todos los senadores pertenecientes a los bloques que conformamos 44 senadores. Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", agregó en esta línea.

La "industria del juicio" y el Fondo de Asistencia Laboral, entre las claves de la reforma laboral

Por otro lado, Bullrich apuntó hacia los litigios laborales: "El primer punto fundamental de esta reforma es la eliminación de la industria del juicio. A lo largo de los años, se fue corporativizando y se generó una industria del juicio que perjudicó a trabajadores y empresas que cerraron y dejaron sin puestos de trabajo a miles de trabajadores. Por eso, acá dejamos en claro que este capítulo marca bien en claro qué puede judicializarse y qué no".

"Se han llegado a deformaciones tan grandes que de un juicio de $3 millones, se termina en $300 millones. Funde a la empresa, deja a los trabajadores sin trabajo y no tiene ningún sistema de protección. Ahora, establecimos una serie de sistemas de protección para que la industria del juicio desaparezco y haya juicios cuando tenga que haberlos, pero no industria del juicio", subrayó.

En este marco, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado hizo alusión a las acreencias laborales. "Armamos un sistema bien claro de actualización de créditos laborales. Cada uno interpretaba como quería y entonces no había ninguna previsibilidad para saber cuál era el cálculo de contingencias que una empresa podía tener. Ahora, es claro: es el IPC más 3% mensual", explicó.

También se refirió al Fondo de Asistencia Laboral, impulsado por la Unión Cívica Radical. "Fue aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44. Dividimos el Fondo de Asistencia Laboral en dos categorías: un 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados con la Comisión Bicameral de Previsión Social", señaló.

En tanto, Bullrich mencionó las prestaciones sociales. "Vamos a una registración laboral simplificada y digital. Esto es fundamental para no tener contrapuntos que si fue registrado o no el trabajador. ARCA hará lo posible para simplificar al máximo esta registración. Delimitamos claro qué son los beneficios sociales de un trabajador, que son no remunerativos: los comedores, los reintegros médicos, las guarderías, los útiles y la capacitación", expresó.

Senado

"Esto es muy importante para que luego no sea parte de la judicialización que es una industria maligna para el trabajo en Argentina. Desde hace 15 años que el trabajo en Argentina no crece. Tenemos una jornada moderna, salarios dinámicos y el banco de horas", añadió.

En este marco, expuso un ejemplo sobre el método. "Un ejemplo del 'banco de horas': si los padres quieren asistir al acto de jura de bandera de su hijo, en esa semana, de acuerdo al convenio colectivo, dicen que quieren asistir y entonces estarán media jornada fuera del trabajo. Esa media jornada luego se compensa y entonces no se pierde el presentismo, cuando hoy sí", diferenció.

"En las vacaciones, hoy en día se perdió la idea de las vacaciones de dos meses y entonces se separa en períodos, pero esto igualmente se arregla en los convenios colectivos. Puede ser de siete días. Va de octubre a abril, pero por ejemplo también, en los convenios colectivos, pueden ponerse los meses de vacaciones de invierno que también son importantes", señaló.

La exministra de Seguridad brindó la conferencia de prensa luego de que formara parte de una reunión de la mesa política de la administración libertario en la Casa Rosada. El encuentro fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y también contó con la participación del asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior).

Desde Balcarce 50 ya habían adelantado que el oficialismo está dispuesto a realizar cambios para que salga la ley. El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró este martes en una entrevista por Radio Mitre que confían en conseguir los votos necesarios para su aprobación.

Reforma laboral: Diego Santilli le pidió a Patricia Bullrich "aceptar cambios para que salga la ley"

El ministro del Interior, Diego Santilli, se refirió a la importancia del rol de la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich en la búsqueda de acuerdos en el Congreso para lograr la aprobación de la reforma laboral. "Su tarea es aceptar alguna modificación para que salga la ley", sostuvo.

"Vamos a tener el apoyo de senadores y diputados, para mí es importante que la ley salga, que tenga ese trabajo. Ha hecho un gran trabajo Patricia y también Martín Menem en Diputados, y nosotros estamos acompañando. Para nosotros es importante tener una nueva ley laboral, modernizada, aggiornada a la época que tenemos. Si Dios quiere, vamos a dar un buen primer paso este miércoles", planteó en diálogo con Radio Rivadavia.

El funcionario remarcó que "el objetivo es tener una modificación laboral". "Obviamente la tarea de Patricia y su equipo en el Senado y es aceptar alguna corrección, alguna modificación, temas que se vislumbran importantes, porque si hay algo que es positivo o mejor para la ley, bienvenido sea. Ese es el trabajo que ha hecho nuestra senadora y líder en el Congreso, así que de esa manera vamos a salir", afirmó.

"Siempre es importante ver otras miradas y obviamente aceptar experiencias de otros siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea modificado. Una cosa es hacer cambios y otra es tener claro cuál es el trazo grueso de lo que nosotros creemos que es importante para la República Argentina y para los trabajadores", concluyó.