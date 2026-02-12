El insólito video de Patricia Bullrich al ritmo de Madonna para celebrar la media sanción de la reforma laboral La presidenta del bloque de La Libertad Avanza estrenó su nuevo cargo en el Congreso con un importante triunfo para el Gobierno y lo festejó en sus redes sociales. "Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo", subrayó. Por + Seguir en







Bullrich superó su primera prueba en el Congreso. IG: patobullrich

Después de la media sanción que obtuvo el proyecto de reforma laboral del gobierno, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, realizó una curiosa publicación en sus redes sociales.

La exministra de Seguridad publicó un video de tono épico, musicalizado con “Vogue”, de Madonna, para acompañar el mensaje celebratorio. “No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados. La reforma laboral ya tiene media sanción. Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo”, escribió, en línea con la narrativa combativa que el Gobierno imprime a cada paso parlamentario.

Embed - Patricia Bullrich on Instagram: "No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados. La reforma laboral ya tiene media sanción. Si quieren una Argentina grande, sígannos. Nosotros vamos a fondo." View this post on Instagram Horas antes, ya había anticipado el resultado con otro posteo: “Ahora sí: un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos”. La iniciativa aprobada crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a cubrir las indemnizaciones mediante un esquema financiado durante la relación laboral, y redefine aspectos sensibles como las asambleas en los lugares de trabajo y el ejercicio del derecho de huelga.

Bullrich fue más allá del tono celebratorio y apuntó contra lo que definió como “la industria del juicio”. “A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina”, advirtió. En declaraciones radiales calificó la reforma como “fundamental” y sostuvo que el esquema de negociación colectiva se reorganizará “de abajo hacia arriba”, con mayor protagonismo de cada unidad productiva.

Según explicó, el corazón del proyecto, incluido el nuevo sistema de indemnizaciones a través del FAL, se mantuvo sin cambios sustanciales. Para el oficialismo, la norma aporta “previsibilidad” y busca reducir la litigiosidad laboral. “Logramos una mayoría con el corazón de la ley, que da previsibilidad a quienes trabajan y a las empresas”, afirmó, y aseguró que el nuevo marco aliviará a los empleadores frente a eventuales pasivos.