"Podemos desear a otras personas": El explosivo contrato amoroso de Alex Caniggia y Melody Luz La bailarina se refirió al presente de la pareja y reflexionó sobre las infidelidades que sufrió. Sinceridad, deseo y acuerdos forman parte de la nueva apuesta por el amor tras su separación.







Álex y Melody comenzaron su relación en 2022 tras conocerse en El hotel de los famosos y tuvieron una hija, Venezia.

Melody Luz y Álex Caniggia volvieron a apostar al amor. La bailarina habló sin filtros sobre el presente de la pareja y brindó detalles del acuerdo de pareja que mantienen actualmente luego de las infidelidades que descubrió durante el embarazo de su hija Venezia. "Podemos desear a otras personas", confesó.

“Estamos en un vínculo monogámico”, aseguró Melody Luz sobre el presente de su relación con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, aunque aclaró que dentro de ese acuerdo existe la libertad de desear a otras personas sin que eso implique una infidelidad. “Yo también me estoy replanteando el deseo fuera del amor. A veces podés desear a otras personas o que te calienten, pero eso no significa que te amen menos”, reflexionó en su charla para el podcast de La Tía Sebi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Tia Sebi (@sebimanzoni) La bailarina rememoró el momento más difícil que atravesaron como pareja. “Me parece una falta de respeto hablar con otras cuando tu mujer está por parir y vos te estás por ir a España tres meses”, lanzó categórica al referirse a lo que vivió con el padre de su hija. Al ser consultada sobre si logró perdonarlo, Melody no esquivó la sinceridad: “No te puedo decir que lo perdoné al 100%. Porque un proceso tan hermoso como llevar vida adentro y, al mismo tiempo, saber que tu pareja se está hablando con otras… es algo que duele”.

En ese mismo contexto, recordó una frase que le dijo a su pareja: "Yo le dije a él: ‘Si yo sabía que esto iba a ser así, yo no sé si la hubiese tenido a Venezia’”. Según palabras de la bailarina, el dolor profundo se debió al amor que siente por su hija. El proceso de gestación, considerado por ella como un momento único y hermoso, se vio atravesado por la percepción de una falta de respeto en la pareja. "es como querer pegar un vaso de vidrio”, expresó.

El presente de la pareja desde los ojos de Alex A través de su cuenta de Instagram, Alex Caniggia se mostró más feliz que nunca por su cumpleaños junto a su pareja. El influencer viajó con Melody Luz y con su hija Venezia a Villa General Belgrano para celebrar. La bailarina le organizó una cena sorpresa, con torta incluida, que él agradeció a través de un posteo en el que compartió varias imágenes del momento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alexander Caniggia (@alexcaniggia) Alex compartió distintos momentos de su cumpleaños número 33 y se mostró cariñoso con su pareja, con fotos en bata y abrazados, y destacó la compañía de “las mujeres de su vida” durante la estadía en un hotel y spa de Villa General Belgrano, Córdoba. Más tarde, en un posteo en su feed, el mediático aprovechó la ocasión para desplegar un extenso texto en tono desafiante y provocador, donde se autodefinió como “problema en expansión” y reivindicó su estilo irreverente, asegurando que no busca agradar a todos sino “hacer historia, ruido y facturación”.

