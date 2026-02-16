La China Suárez respondió a la acusación de Wanda Nara sobre la malla de sus hijas: "Otra mentira más" La actriz negó que su hija haya usado ropa de las hijas de la conductora de MasterChef Celebrity y la abogada de Mauro Icardi acusó a la empresaria de "distorsionar la realidad". + Seguir en







China Suárez. Redes sociales

La China Suárez aseguró que la acusación de que su hija usó la malla de las hijas de Wanda Nara es "otra mentira más" de la conductora de MasterChef Celebrity y aclaró que se trata de una prenda igual, pero de un talle más grande, que le compró a Magnolia Vicuña.

"Hablé con ella y se reía: 'Otra mentira más'. Cuando fueron a Miami y se comprometieron, volvieron y se encontraron en ‘La casa de los sueños’. Ahí él les llenó el cuarto de regalos", explicó el panelista Gustavo Méndez en La mañana con Moria.

El periodista continuó con la versión de la protagonista de Hija del fuego: "Cuando fue la China le compró esa misma malla a su hija porque sabía que le gustaba. Esa malla es tres talles más grande para su hija, porque también le gustaba. Es de frutilitas".

"No la usó, pero se instaló desde el lado de Wanda Nara que le habían sacado la malla", concluyó Méndez.

La abogada de Mauro Icardi, prometido de la actriz y exmarido de Wanda Nara, aseguró que la ex de su cliente "distorsiona mucho la realidad a su conveniencia". "Lástima que esa distorsión de la realidad no le dura ni una semana", deslizó Elba Marcovecchio.