IR A
IR A

La China Suárez respondió a la acusación de Wanda Nara sobre la malla de sus hijas: "Otra mentira más"

La actriz negó que su hija haya usado ropa de las hijas de la conductora de MasterChef Celebrity y la abogada de Mauro Icardi acusó a la empresaria de "distorsionar la realidad".

China Suárez.

China Suárez.

Redes sociales

La China Suárez aseguró que la acusación de que su hija usó la malla de las hijas de Wanda Nara es "otra mentira más" de la conductora de MasterChef Celebrity y aclaró que se trata de una prenda igual, pero de un talle más grande, que le compró a Magnolia Vicuña.

El futbolista le obsequió una cartera de LV personalizada a su pareja.
Te puede interesar:

Cuánto cuesta el regalo personalizado que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por San Valentín

"Hablé con ella y se reía: 'Otra mentira más'. Cuando fueron a Miami y se comprometieron, volvieron y se encontraron en ‘La casa de los sueños’. Ahí él les llenó el cuarto de regalos", explicó el panelista Gustavo Méndez en La mañana con Moria.

El periodista continuó con la versión de la protagonista de Hija del fuego: "Cuando fue la China le compró esa misma malla a su hija porque sabía que le gustaba. Esa malla es tres talles más grande para su hija, porque también le gustaba. Es de frutilitas".

"No la usó, pero se instaló desde el lado de Wanda Nara que le habían sacado la malla", concluyó Méndez.

La abogada de Mauro Icardi, prometido de la actriz y exmarido de Wanda Nara, aseguró que la ex de su cliente "distorsiona mucho la realidad a su conveniencia". "Lástima que esa distorsión de la realidad no le dura ni una semana", deslizó Elba Marcovecchio.

Las críticas de la abogada de Mauro Icardi a Wanda Nara

Embed - "WANDA DISTORSIONA LA REALIDAD": ELBA MARCOVECCHIO ENUMERÓ TODAS SUS MENTIRAS Y ACLARÓ CADA VERDAD

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

El actor detalló su experiencia trabajando junto a la China Suárez.
play

Diego Cremonesi rompió el silencio y reveló cómo es trabajar con la China Suárez: "No se hablaba de..."

La abogada LaraPiro indicó que el Mauro Icardi está muy enamorado y no descartó el casamiento

¿Se casan? La terminante repuesta de la abogada de Mauro Icardi sobre la China Suárez

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

La China Suárez acusó a Juariu de difundir falsa información y hostigar a su hija, Magnolia

Fuerte cruce entre la China Suárez y Juariu por hostigar a su hija Magnolia: "Hay que ser muy mierda"

La China Suárez y Magnolia Vicuña

Mauro Icardi no fue al cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez: ¿qué pasó?

últimas noticias

play
Branco toma la botella del argentino José Pepe Basualdo: el resto es historia.

Branco reavivó la polémica por el "bidón" en Italia 90: "Los argentinos me envenenaron"

Hace 1 hora
Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Daniela Celis recibió un regalo de Thiago Medina por San Valentín: "Imaginate tenerlo de novio"

Hace 1 hora
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El Gobierno endurece el discurso: advirtió controles más estrictos en las manifestaciones

Hace 2 horas
play

Leandro Santoro, sobre la reforma laboral: "Las empresas no tienen pensado contratar a nadie, porque nadie vende nada"

Hace 2 horas
Álex y Melody comenzaron su relación en 2022 tras conocerse en El hotel de los famosos y tuvieron una hija, Venezia. 

"Podemos desear a otras personas": El explosivo contrato amoroso de Alex Caniggia y Melody Luz

Hace 2 horas