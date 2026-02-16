Gabriel Batistuta, un abuelo feliz: anunció la llegada de su segunda nieta y emocionó a todos El "Batigol" se convirtió en abuelo por segunda vez y compartió su felicidad en las redes sociales que se llenaron de tiernos mensajes. "Arribó la más esperada, la niña de la familia", expresó en su cuenta de Instagram. + Seguir en







El exfutbolista subió un carrete de fotos de su hijo Lucas con la pequeña Catalina.

El exgoleador Gabriel Omar Batistuta, fue abuelo por segunda vez y compartió su felicidad en redes sociales a través de un carrete de fotos y un emotivo mensaje: "Arribó la más esperada, la niña de la familia. Bienvenida Catalina”, escribió en su cuenta de Instagram. En esta ocasión fue su hijo Lucas Batistuta y su esposa Dalila Prieto quienes convirtieron en abuelos al Bati y a su esposa Irina.

Lucas es el segundo hijo del histórico delantero argentino y, aunque tuvo una breve incursión en la televisión, su camino no siguió el mismo rumbo que el de su hermano Thiago, quien logró destacarse en los medios. A sus 29 años, Lucas ha construido una carrera sólida dentro del mismo deporte que convirtió al "Batigol" en leyenda, pero desde un rol totalmente distinto: es director técnico y ya conquistó algunos éxitos deportivos consolidándose en su trabajo en el futbol de Santa Fe.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gabriel Omar Batistuta (@gabrielbatistutaok) El exfutbolista decidió compartir la feliz noticia con sus seguidores a través de las redes sociales, donde dejó ver su orgullo por la llegada de Catalina, su segunda nieta. Gabriel Omar publicó una serie de fotos familiares que captaron la emoción del momento: la bebé en brazos de su padre y a Dalila, su nuera, descansando en la camilla tras el parto, en una postal cargada de ternura y gratitud.

El gesto del ex futbolista conmovió a miles de usuarios, que rápidamente inundaron sus publicaciones con mensajes de cariño y felicitaciones. “La nieta del Rey León”, “Felicidades Batigol”, “Qué hermosa Catalina. Muchísimas felicidades para la familia Batistuta”, “Hermosa esa princesa ” y “Bendiciones”, fueron algunos de los cientos de tiernos mensajes que recibió su posteo.

Lucas ya había sido padre de Lautaro en 2020y convirtió a su papá por primera vez en abuelo. En aquel momento, el exjugador de la Fiorentina compartió su emoción y agradeció el afecto recibido, además de destacar el trabajo del personal de salud del Sanatorio Padre Pío de Reconquista. “Muy felices con Irina comenzamos a transitar esta etapa de abuelos. Gracias por todo el cariño y los cuidados que recibió en las primeras horas de vida por el personal de salud del Sanatorio Padre Pío de Reconquista”, expresó entonces, dejando en claro la importancia de la familia y el reconocimiento hacia quienes acompañaron el nacimiento.