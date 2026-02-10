10 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno confirmó cambios en la reforma laboral: cómo quedó el proyecto

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció que la iniciativa sufrió modificaciones en el marco de las negociaciones con otros espacios.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expuso los detalles del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que será debatido este miércoles por la Cámara alta en el marco de las sesiones extraordinarias en el Congreso convocadas por el presidente Javier Milei.

En una conferencia de prensa, Bullrich confirmó que el proyecto sufrió varias modificaciones, en el marco de las negociaciones con otros bloques de cara a la sesión del Senado: "La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con trabajo de todos los senadores pertenecientes a los bloques que conformamos 44 senadores".

"Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", añadió en esta línea.

Patricia Bullrich - Senado

En tal sentido, remarcó la necesidad de una modificación en las condiciones laborales: "Hace muchísimos años, desde el principio de la democracia, que la Argentina viene trabajando la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que tuvo nuestro país, el mercado laboral y las relaciones entre empresas y trabajadores".

También marcó que finalmente la administración de La Libertad Avanza retiró el artículo referido al Impuesto a las Ganancias del proyecto. Se trató de un pedido de los bloques y gobernadores aliados, quienes buscaban una reducción del tributo al tratarse de un impuesto coparticipable.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.
