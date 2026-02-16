17 de febrero de 2026 Inicio
Leandro Santoro, sobre la reforma laboral: "Las empresas no tienen pensado contratar a nadie, porque nadie vende nada"

El legislador porteño advirtió que el proyecto de ley "es volver a la esclavitud", le pidió a la CGT "paro y movilización" y alertó sobre "la burbuja del dólar".

Leandro Santoro sobre la reforma laboral en C5N.

El legislador porteño por Fuerza Patria Leandro Santoro definió la reforma laboral como un regreso "a la esclavitud", le pidió a la CGT "paro y movilización" y le respondió al ministro de Economía, Luis Caputo, que ninguna empresa celebra el proyecto de ley porque no piensan "contratar a nadie porque nadie vende nada".

El Gobierno endurece el discurso: advirtió controles más estrictos en las manifestaciones

"¿Sabés por qué las cámaras empresariales no festejan? Porque nadie tiene pensado contratar a nadie porque nadie vende nada, ni siquiera entiende a los tipos que supuestamente representa. Nadie le festeja porque nadie vende nada porque la economía se cae como un piano", sostuvo Santoro este lunes con Gustavo Sylvestre en C5N.

El exdiputado le pidió a la CGT y a "todos los compañeros" de todos los partidos populares que "reaccionen". "No es solamente paro, es paro y movilización", insistió Santoro y remarcó: "Si logramos frenar el desastre del Garrahan, evitar que cierren las universidades y que cierren el Conicet fue porque la gente se movilizó".

"Este es un modelo de explotación: explotan a los trabajadores con la reforma laboral, a los recursos naturales con el RIGI y a los consumidores con la desregulación de todo", definió el legislador y alertó sobre "una burbuja del dólar" a raíz del carry trade realizado por empresarios simpatizantes con el Gobierno.

Santoro auguró que "si no consiguen dólares genuinos, la burbuja va a explotar". "Hay que reconciliar al proyecto nacional y popular con los sectores productivos", reflexionó en relación a un futuro proyecto peronista.

