El Gobierno denunció por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

"Una bomba molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, señaló la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en X la presentación ante la justicia.

Tras la media sanción a la baja de la edad de imputabilidad, continúa la sesión en Diputados

“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba . Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos", reveló la funcionaria, que le jueves había revelado los nombres y fotos de manifestantes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad.

“Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos . ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar ”, sostuvo.

Durante una entrevista por Radio Mitre, Monteoliva justificó el accionar de las fuerzas de seguridad y el amplio operativo desplegado en el Congreso al señalar: “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”.

Monteoliva defendió el accionar de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso durante el debate por la reforma laboral.

Ante la consulta de por qué no se llevó a cabo la detención de las personas que arrojaron la bomba Molotov, la funcionaria argumentó: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas”.

Denuncian a Alejandra Monteoliva por presunto incumplimiento de deberes

Un abogado presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y los jefes del operativo desplegado el pasado miércoles 11 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco de la marcha convocada durante el tratamiento de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por el letrado Leonardo Hernán Martínez Herrero, quien solicitó que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación”.

En el escrito, el denunciante sostiene que el operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad y que participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, informó la periodista especialista en temas judiciales Vanesa Petrillo.

Según la denuncia, alrededor de las 15:30 “un grupo de siete personas, perfectamente sincronizados, comenzó a arrojar piedras, preparar bombas molotov y arrojarlas contra y sobre los vallados montados por las fuerzas de seguridad”.

Detenidos-Congreso Denunciaron a la ministra de seguridad por el operativo en el Congreso. X: @Naty_Zaracho

El abogado describe que los involucrados “tenían mochilas, capuchas y cascos” y que se refugiaban detrás de maderas, mientras uno de ellos utilizaba “como escudo una bandera de Direct TV”. También señala que, cuando comenzaron los incidentes, el resto de los manifestantes “se replegó”, quedando ese grupo “aislado y a la vista de todos”.

En ese contexto, el denunciante remarca que las imágenes “circularon por todos los medios de comunicación, drones y redes sociales”, y que además existían cámaras del comando unificado de las fuerzas de seguridad.

La Policía detuvo a 37 manifestantes en la protesta contra la reforma laboral

La jornada de protesta frente al Congreso, convocada en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, terminó con 37 personas detenidas y un fuerte operativo de seguridad en el perímetro del Palacio Legislativo. La mayoría de los arrestados quedó a disposición de la Justicia con imputaciones por resistencia a la autoridad y daños.

Según el parte oficial, los incidentes se desataron cuando un grupo reducido de personas, aislado del grueso de la movilización, comenzó a arrojar bombas molotov contra camiones hidrantes de la Policía. Las imágenes difundidas muestran cómo los artefactos impactaron sobre los vehículos en medio del despliegue de las fuerzas federales y de la Ciudad.

Llamativamente, quienes protagonizaron esos ataques no fueron detenidos en el lugar, pese a que contaron con varios minutos para actuar sin ser interceptados. Distintos manifestantes señalaron que esos individuos no formaban parte de las columnas sindicales ni de las organizaciones convocantes y deslizaron la sospecha de que podrían haber sido infiltrados con el objetivo de generar disturbios y habilitar una posterior represión.

Tras los enfrentamientos y la dispersión con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, se concretaron las detenciones.