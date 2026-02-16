Afirman que Florencia Peña y Érica Rivas protagonizarán un spin off de Casados con hijos

Luego de la temporada en Mar del Plata, la intérprete de Moni se prepararía para grabar una serie vertical con su compañera de elenco. La ausencia de María Elena en la adaptación teatral.

Florencia Peña y Érica Rivas volverían a trabajar juntas para un spin off vertical de Casados con hijos producido por Telefe, según publicó La Pavada de Crónica. La serie mostraría la vida de unas Moni y María Elena solteras antes de conocer a Pepe Argento y Dardo Fuseneco y casarse.

Cabe destacar que la protagonista de Elena sabe rechazó formar parte de la adaptación teatral de Casados con hijos en 2023 y criticó los chistes machistas del guion, según un mail que envió a los guionistas en 2020. La producción la reemplazó con Jorgelina Aruzzi en la piel de Azucena, la nueva esposa de Dardo.

Peña ya había anunciado a la prensa que volverá al teatro en 2027, supuestamente con Chicago, y que este año su proyecto es “ hacer reír porque la gente lo necesita”. Por otro lado, Telefe ya firmó con Wanda Nara y Maxi López la producción de una serie vertical para este año.

La filmación de este spin off significaría que las diferencias que se marcaron con la realización de la obra teatral fueron zanjadas, al menos entre las dos artistas. En 2023, Peña había lamentado: "Nosotros quisimos mucho que ella esté. Hicimos mucho para que ella estuviera. Hubo una cosa como que nosotros nos habíamos quedado del lado del opresor o que nosotros no nos habíamos deconstruido ".

En diálogo con Marcelo Polino, la modelo le había confirmado que ya no tenía contacto con Rivas desde las críticas al guion. "Cuando leí sus posteos y vi por dónde venía la cosa dije 'no'", concluyó la intérprete de Moni.

Las críticas de Érica Rivas al guion de la obra teatral Casados con hijos

"Spot número uno: ¿María Elena ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana no sé si es una licencia que se están dando porque yo lo soy, pero no me gustaría que se bardee al veganismo (...), que es como lo estoy vislumbrando. Si va a ser así prefiero no tocar el tema, o por lo menos que los chistes sobre veganos no me los chanten a mí. Creo que en todo caso los chistes tendrían que ir hacia otro lado. Hablar del machista carnívoro capitalista del que nunca se dice nada, pero qué te voy a decir a vos, que tenés un amigo que hace stand up con esta temática", leyó Ángel de Brito en LAM, donde se conoció el mail de Rivas a los guionistas.

Sobre el tercer spot, la actriz había analizado: "Veo que este es el único spot donde María Elena termina el chiste. Pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe no le queda mucho tiempo de vida. A eso me refería cuando quise incorporar al equipo a alguien para que los proteja y asesore feministamente. Y me mandaron todos a freír churros (...) Me gustaría deslizar en algún momento el 'se va a caer', que ahora que lo pienso este último podría ser el nuevo latiguillo de María Elena".

En el sexto spot, el chiste era que María Elena no se había depilado el vello facial y era Pepe el que "hacía reír al público como si fuera algo malo o poco femenino dejares los bigotes".

"De esto hablo cuando pregunto de qué nos vamos a reír ahora. ¿Qué le vamos a dar a la gente para que sea gracioso? ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma? ¿Esto lo chequea Sony?", había cuestionado Rivas en el mail.

Para cerrar el comunicado a los guionistas de Casados con Hijos, la actriz no había dudado en explicitar su disgusto con el machismo de la historia. "Hoy diría muchas cosas contestando este chiste tan malo y que atrasa ¿y saben por qué? Porque estos chistes cuestionarían la masculinidad y no sólo la de Pepe sino la de todos los hombres, incluida la de ustedes. Y eso no es gracioso. Con eso no se juega, de eso no se habla ¿no? ¿Y mi femineidad? Bien, gracias. No la cuida nadie, me la tengo que cuidar yo solita y con esto cuido a todes. Un besite", se había despedido.