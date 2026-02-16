Branco reavivó la polémica por el "bidón" en Italia 90: "Los argentinos me envenenaron" El exlateral brasileño, de 61 años, recordó el épico cruce en octavos de final con la Selección argentina en la cita mundialista y volvió a señalar el episodio con la botella sospechosa de la Albiceleste: "Me indigna", expresó. Por + Seguir en







Branco toma la botella del argentino José Pepe Basualdo: el resto es historia. Archivo El Gráfico

A más de 35 años del entrañable Mundial de Italia 90, todavía se sigue recordando uno de los episodios más famosos de la historia de las Copas del Mundo: el famoso "Bidón de Branco". El exfutbolista brasileño Claudio Ibraim Vaz Leal, conocido popularmente como Branco, reavivó la polémica en una reciente entrevista, recordó aquel cruce de octavos de final entre Brasil y la Selección argentina y el hecho que marcó a fuego el enfrentamiento: "Los argentinos me envenenaron", expresó.

En diálogo con el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el exlateral izquierdo, de 61 años, se refirió a la presunta agua adulterada (contenía Rohypnol, un tranquilizante muy potente), aparentemente suministrada por personal de la Selección argentina para disminuir el rendimiento del defensor en el choque mundialista. "Maradona lo confesó todo 15 años después", comenzó su relato.

branco brasil Branco era una de las figuras de ese Brasil del 90 que cayó en octavos de final ante Argentina. Además, añadió: "Lo denuncié al final del partido y nadie me creyó, pero lo que más me indigna es que si me hubieran sorteado para el control antidoping, ¡habría quedado como un drogado! En el campo, me sentía borracho, me giraba todo, me giraba el estadio Delle Alpi entero".

El duelo que se jugó en Turín el 24 de junio a las 17 horas de Italia quedó en la historia no sólo por la recordada guapeada individual de Diego ante la marea brasileña, para habilitar a Claudio Paul Caniggia y ganar un partido imposible. Sino que también quedó en la retina del mundo entero por una "argentineada" que dividió las aguas en una genial avivada o una deslealtad absoluta argentina.

branco maradona italia 90 Branco y Maradona, en una batalla de gigantes en el Estadio Delle Alpi, en Torino. "Sentía resaca, como cuando te pasás con el alcohol y te tumbás en la cama. Dos meses después, jugamos un amistoso y (Oscar)Ruggeri me lo contó todo. Es un mal ejemplo: (Carlos) Bilardo, su entrenador, hacía estas cosas incluso con jugadores de sus propios clubes que no quería hacer jugar", precisó el brasileño, que tuvo revancha en Estados Unidos 1994, donde se consagró campeón del mundo.