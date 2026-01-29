El ex de Lourdes de Bandana irá a juicio por violencia de género: podría ir preso hasta 28 años

Leandro Esteban García Gómez es acusado de graves delitos contra la cantante, como haberle ocasionado lesiones graves y privación ilegítima de la libertad, entre varios otros. En febrero, el tribunal fijará fecha para comienzo del juicio.

Leandro Esteban García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández, la cantante que formó parte del exitoso grupo Bandana , irá a juicio por violencia de género contra ella por ataques cometidos entre enero y octubre del año pasado. El hombre se enfrenta a una pena que podría elevarse a los 28 años de prisión.

En diciembre pasado, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de Silvana Russi , solicitó que García Gómez sea llevado a juicio oral. Ahora, la última novedad es que este miércoles se efectivizó que la causa quedó radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 y que para mediados de febrero se fije la fecha para el comienzo del debate penal.

Según fuentes judiciales, al hombre se lo acusó como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres episodios.

Al sumar los delitos, García Gómez enfrentaría unos 28 años de prisión, en caso que la Justicia lo considere culpable. Según el requerimiento de elevación a juicio, García Gómez y Lourdes Fernández “mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios del año 2020 hasta octubre de 2025, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica , conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo".

La cantante Virginia da Cunha, exintegrante de Bandana, habló de la denuncia que hicieron para rescatar a su amiga Lourdes Fernández que sufría violencia de género de su pareja, Leandro García Gómez: "Ya conocíamos del tema y por lo que estaba pasando. Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible ", detalló.

En el programa La voz de la calle, en C5N, con la conducción de Adrián Salonia y Lucila Entin, la artista dijo que "sabíamos que estaba con Leandro, aunque ella decía que no. Estábamos preocupadas porque no aparecía y nuestra intuición no falló".

"Este tocar fondo lo único que deja es un suelo fértil para que se vuelva a reconstruir y se haga fuerte", aseguró desde Mendoza.

Las artista reflexionó que "todas pasamos por una situación así", y reconoció la situación de sometimiento en que estaba Lourdes: "Cuando una persona ya no confía en su percepción y se cree culpable de algo que no es y se cree que el amor es manipulación y mentira, ya hay un vacío del alma tremendo".

Relató que entre ellas vieron que la situación "pintaba muy mal", y le dijeron a la mamá, Mabel, que haga la primera denuncia, ya que no creyeron que ella tenía angina. Después cuando se conoció el video de la mediática diciendo que estaba bien, ahí terminaron acordando la otra denuncia de Lissa Vera, con el antecedente de la violencia física de una semana atrás: "Con eso se termina de armar la cadena del grupo para el rescate", advirtió.