Revés judicial para la ex pareja de Lowrdez de Bandana: irá a juicio oral por violencia y secuestro El Tribunal Oral N°11 ratificó el procesamiento de Leandro García Gómez por privación ilegal de la libertad. El acusado enfrenta una posible condena de 15 años de cárcel tras las denuncias de la cantante.







Lourdes Fernández sufrió violencia de género por parte de Leandro García Gómez, quien irá a juicio. Infobae

La causa por violencia de género contra Lourdes Fernández, ex integrante del grupo Bandana, avanzó esta semana en los tribunales porteños. Leandro García Gómez, ex novio de la artista, deberá responder ante la ley por hechos calificados como de alto riesgo para la integridad de la víctima. Las pruebas recolectadas en la instrucción permitieron acreditar los episodios denunciados.

Según se informó en Lape Club Social, por América TV, la justicia elevó el expediente a juicio oral después de la confirmación de la Cámara del Crimen. El Tribunal Oral N°11 recibió el caso para el sorteo de las audiencias correspondientes.

La resolución judicial describe una situación extrema de sometimiento psicológico y físico contra la cantante. El fallo sostiene que García Gómez captó la voluntad de Fernández y la retuvo por más de un día en un departamento. Durante ese periodo, la mantuvo incomunicada para impedir cualquier pedido de auxilio o localización por parte de terceros.

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano La fiscal Silvana Russi tomó un rol protagónico en el impulso del proceso penal pese a la falta de una denuncia inicial directa por parte de la damnificada. El Ministerio Público pidió la continuidad de la investigación por oficio ante la gravedad del cuadro de violencia detectado. Esto garantiza, también, la protección de los derechos de la víctima.

El escenario para el imputado es sumamente complejo ante la contundencia de los testimonios y peritajes incorporados al expediente. En caso de una sentencia condenatoria, García Gómez podría recibir una pena máxima de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo. El juicio definirá su responsabilidad criminal definitiva.