Murió una joven en La Plata tras caer desde un segundo piso: detuvieron a su novio La víctima fue identificada como Rocío Alvarito, de 26 años. Su pareja, Marcos Ariel García, de la misma edad, quedó arrestado. Una vecina contó que hubo una discusión entre ambos y que en el departamento que ocupaban estaban solo ellos. Por + Seguir en







El presunto femicida es Marcos Ariel García, de 26 años.

La Justicia investiga la muerte de una mujer de 26 años que cayó desde un segundo piso en la ciudad de La Plata luego de mantener una discusión con su novio, que se encuentra detenido.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma, donde la víctima, identificada como Rocío Alvarito, sufrió graves heridas tras precipitarse al vacío.

La damnificada fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde se constató su fallecimiento, al tiempo que el fiscal en turno Álvaro Garganta dispuso el arresto de Marcos Ariel García (26) por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” (femicidio).

Los investigadores realizaron pericias dentro de la vivienda y tomaron declaraciones testimoniales a vecinos del edificio para intentar establecer si se trató de una caída accidental o si la joven fue empujada. Una vecina contó que hubo una discusión entre ambos y que en el departamento que ocupaban estaban solo ellos.