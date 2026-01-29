29 de enero de 2026 Inicio
Murió una joven en La Plata tras caer desde un segundo piso: detuvieron a su novio

La víctima fue identificada como Rocío Alvarito, de 26 años. Su pareja, Marcos Ariel García, de la misma edad, quedó arrestado. Una vecina contó que hubo una discusión entre ambos y que en el departamento que ocupaban estaban solo ellos.

El presunto femicida es Marcos Ariel García

El presunto femicida es Marcos Ariel García, de 26 años.

La Justicia investiga la muerte de una mujer de 26 años que cayó desde un segundo piso en la ciudad de La Plata luego de mantener una discusión con su novio, que se encuentra detenido.

El hecho se produjo en Santa Teresita.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma, donde la víctima, identificada como Rocío Alvarito, sufrió graves heridas tras precipitarse al vacío.

La damnificada fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde se constató su fallecimiento, al tiempo que el fiscal en turno Álvaro Garganta dispuso el arresto de Marcos Ariel García (26) por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” (femicidio).

Los investigadores realizaron pericias dentro de la vivienda y tomaron declaraciones testimoniales a vecinos del edificio para intentar establecer si se trató de una caída accidental o si la joven fue empujada. Una vecina contó que hubo una discusión entre ambos y que en el departamento que ocupaban estaban solo ellos.

El implicado se defendió ante la Policía y expresó que ella se arrojó por su cuenta y que él no incidió en esa decisión. Sin embargo, la Fiscalía N°11 resolvió que permanezca alojado en la Comisaría Cuarta, mientras tanto se suman pruebas al expediente penal y se espera que García preste declaración indagatoria en sede penal.

