"El último gol": falleció un joven futbolista en Paraguay y lo velaron en pleno campo de juego

El club paraguayo 30 de Agosto de Capiatá confirmó el fallecimiento de Alexander Zaracho, joven futbolista de 19 años y capitán de la institución. El deportista no logró recuperarse de las graves secuelas sufridas tras un accidente de tránsito ocurrido semanas atrás, cuando viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó contra un automóvil.
"Su partida deja un vacío inmenso en nuestra institución y en todos quienes compartimos con él dentro y fuera de la cancha", expresó el club a través de un comunicado oficial. La entidad destacó que el joven fue un "ejemplo de liderazgo, compromiso y compañerismo", cualidades que marcaron su trayectoria en el fútbol regional.
En una ceremonia cargada de simbolismo, los integrantes del plantel, familiares y amigos trasladaron el féretro hasta el campo de juego del club. El ataúd fue ubicado frente a uno de los arcos, donde los presentes formaron un círculo para rendirle un último homenaje en el lugar donde desarrollaba su carrera deportiva.
Durante el acto, sus compañeros organizaron una coreografía para que Zaracho pudiera convertir su “último gol”. Un jugador hizo rebotar el balón contra el ataúd para que este se desplazara hacia la red; tras la anotación simbólica, la multitud estalló en aplausos y soltó globos blancos al cielo.
Desde la cuenta oficial del club publicaron las imágenes del homenaje bajo la consigna: “El legado de nuestro capitán Alex Zaracho vivirá por siempre en nuestros corazones y en la historia del club. Te recordaremos siempre”. El video del gesto deportivo se viralizó rápidamente en redes sociales como símbolo de duelo.
La institución deportiva suspendió sus actividades habituales para acompañar a la familia en el sepelio. Con este último adiós, el fútbol de Capiatá cierra una etapa de vigilia que mantenía a la comunidad pendiente de la salud del joven, quien era considerado una de las promesas del equipo.