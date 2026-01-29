"El último gol": falleció un joven futbolista en Paraguay y lo velaron en pleno campo de juego Alexander Zaracho tenía 19 años; era la figura y el capitán del club 30 de agosto de Capiatá. Semanas atrás sufrió un grave accidente de tránsito y sus compañeros trasladaron el féretro al campo de juego para rendirle homenaje. Por + Seguir en







Zaracho fue despedido por sus familiares, amigos y compañeros del club.

El club paraguayo 30 de Agosto de Capiatá confirmó el fallecimiento de Alexander Zaracho, joven futbolista de 19 años y capitán de la institución. El deportista no logró recuperarse de las graves secuelas sufridas tras un accidente de tránsito ocurrido semanas atrás, cuando viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó contra un automóvil.

"Su partida deja un vacío inmenso en nuestra institución y en todos quienes compartimos con él dentro y fuera de la cancha", expresó el club a través de un comunicado oficial. La entidad destacó que el joven fue un "ejemplo de liderazgo, compromiso y compañerismo", cualidades que marcaron su trayectoria en el fútbol regional.

En una ceremonia cargada de simbolismo, los integrantes del plantel, familiares y amigos trasladaron el féretro hasta el campo de juego del club. El ataúd fue ubicado frente a uno de los arcos, donde los presentes formaron un círculo para rendirle un último homenaje en el lugar donde desarrollaba su carrera deportiva.

Durante el acto, sus compañeros organizaron una coreografía para que Zaracho pudiera convertir su “último gol”. Un jugador hizo rebotar el balón contra el ataúd para que este se desplazara hacia la red; tras la anotación simbólica, la multitud estalló en aplausos y soltó globos blancos al cielo.

Embed TRISTE MOMENTO |



Así despidieron a un joven futbolista que falleció este fin de semana.



Sus familiares lo llevaron hasta el Club 30 de Agosto de Capiatá, donde jugaba, para darle el último adiós.



El joven, quien iba como acompañante en una moto, fue atropellado… pic.twitter.com/cb7Jr3u4KU — Delpy Live (@delpylive) January 26, 2026 Desde la cuenta oficial del club publicaron las imágenes del homenaje bajo la consigna: “El legado de nuestro capitán Alex Zaracho vivirá por siempre en nuestros corazones y en la historia del club. Te recordaremos siempre”. El video del gesto deportivo se viralizó rápidamente en redes sociales como símbolo de duelo.