Cecilia Roth desmintió conflictos con sus compañeras de elenco: "No fue así para nada" La actriz volvió a negar cruces en el set de la biopic de Moria Casán y cuestionó de forma tajante el origen de los rumores.







Cecilia Roth en la piel de Moria Casán.

Cecilia Roth, quien interpreta a Moria Casán en la última etapa de su vida en la serie biopic de Netflix, volvió a negar de forma tajante las versiones sobre conflictos con sus compañeras de elenco. "Yo nunca tuve mal rollo con nadie", insistió la actriz.

"No me gusta hablar en este tono. No es mi estilo. Yo nunca tuve mal rollo con nadie. Yo hablo cuando trabajo, de lo que trabajo y de las cosas que hago", apuntó la artista en Puro Show.

Los rumores le adjudicaban varias llegadas tarde a las grabaciones, de más de dos horas, que habrían generado malestar con Sofía Gala, Griselda Siciliani y el equipo técnico. Quien le había consultado por primera vez sobre el tema fue el mismo movilero que la cruzó este jueves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2016970382947860563&partner=&hide_thread=false Cecilia Roth en #PuroShow: "Nunca tuve mal rollo con nadie".@puroshowok pic.twitter.com/ePpgs7XT8B — eltrece (@eltreceoficial) January 29, 2026 "Lo que pasa es que vos me dijiste, en un momento, con carita de actor, 'hoy llegaste dos horas tarde'. Eso me dijiste. Mentiste. No fue así, para nada. Informate antes", deslizó Roth y pidió: "No quiero saber dónde empezaron los rumores".

Ante la insistencia del cronista, la actriz afirmó: "No me molestó nada, estoy feliz de la vida". Cuando el notero volvió a consultar sobre la supuesta conflictividad, respondió con contundencia: "¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Por qué no le preguntás a tus fuentes?".