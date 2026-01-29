29 de enero de 2026 Inicio
Cecilia Roth desmintió conflictos con sus compañeras de elenco: "No fue así para nada"

La actriz volvió a negar cruces en el set de la biopic de Moria Casán y cuestionó de forma tajante el origen de los rumores.

Por
Cecilia Roth en la piel de Moria Casán.

Cecilia Roth, quien interpreta a Moria Casán en la última etapa de su vida en la serie biopic de Netflix, volvió a negar de forma tajante las versiones sobre conflictos con sus compañeras de elenco. "Yo nunca tuve mal rollo con nadie", insistió la actriz.

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
"No me gusta hablar en este tono. No es mi estilo. Yo nunca tuve mal rollo con nadie. Yo hablo cuando trabajo, de lo que trabajo y de las cosas que hago", apuntó la artista en Puro Show.

Los rumores le adjudicaban varias llegadas tarde a las grabaciones, de más de dos horas, que habrían generado malestar con Sofía Gala, Griselda Siciliani y el equipo técnico. Quien le había consultado por primera vez sobre el tema fue el mismo movilero que la cruzó este jueves.

"Lo que pasa es que vos me dijiste, en un momento, con carita de actor, 'hoy llegaste dos horas tarde'. Eso me dijiste. Mentiste. No fue así, para nada. Informate antes", deslizó Roth y pidió: "No quiero saber dónde empezaron los rumores".

Ante la insistencia del cronista, la actriz afirmó: "No me molestó nada, estoy feliz de la vida". Cuando el notero volvió a consultar sobre la supuesta conflictividad, respondió con contundencia: "¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Por qué no le preguntás a tus fuentes?".

La defensa de Moria Casán

La One había salido al cruce de estos comentarios y defendió a la reconocida actriz, que personifica a la conductora en una etapa de su vida: "Es excepcional, prestigiosa y número uno total”, había dicho ante la prensa.

La famosa había puesto paños fríos a las peleas, bancó a la "chica Almodóvar" y elogió a la producción del proyecto de Netflix: "Hubo ahí una cosita, un día se complicó con un horario y eso en las filmaciones se complica un poco”, había asegurado la diva.

