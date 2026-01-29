29 de enero de 2026 Inicio
Tragedia en Santa Teresita: hallaron muerto a un hombre que había desaparecido en el mar

Tenía 41 años y era intensamente buscado por las autoridades tras ser arrastrado por una corriente mientras estaba con su novia, quien fue rescatada.

El hecho se produjo en Santa Teresita.

Un hombre de 41 años fue hallado muerto en la localidad balnearia de Santa Teresita, luego de que ingresara al mar y permaneciera desaparecido. Las autoridades ordenaron llevar adelante una autopsia al cuerpo y determinaron la intervención de la Policía Científica.

La víctima, que fue identificada como Mariano Aredondo, había ingresado al mar el miércoles junto a su novia y comenzaron a ahogarse cuando fueron arrastrados por una corriente. Ante esta situación, los guardavidas rescataron a la mujer, mientras que personal de Defensa Civil y la Prefectura Naval Argentina desplegaron un operativo para hallar al hombre, ya que se encontraba desaparecido.

En tal sentido, integrantes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía bonaerense, los prefectos y la División Drones hallaron el cuerpo sin vida a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas. Aredondo vivía en el partido bonaerense de Avellaneda, era panadero y transitaba sus vacaciones en la Costa.

En tanto, el fiscal Pablo Gamaleri, de la UFID N°11, intervino en el caso y ordenó la práctica de una autopsia, además de presencia de Policía Científica en el lugar.

