El elemento clave de la investigación sobre el crimen del joven hallado en la excasa de Cerati

El caso por el asesinato de Diego Fernández Lima aguarda por la definición del juez, que determinará si el principal acusado, Cristian Graf, será indagado. Para la defensa, se trata solo de un factor sentimental.

Fernández Lima

Fernández Lima, el joven fallecido en 1984.

Mientras la Justicia delibera si finalmente llamará a indagatoria a Cristian Graf por el asesinato de Diego Fernández Lima, un árbol plantado en el patio de la casa lindera a la propiedad que habitó Gustavo Cerati, se convirtió en un elemento trascendental para la causa.

Hace algunas horas comenzó a circular una imagen que muestra un árbol sobre la medianera de la propiedad y que Graf pidió especialmente que "no lo corten". De esta manera, la Justicia cree que podría ser un elemento determinante para la investigación.

La defensa de Graf, en tanto, argumentó que se trata de un elemento puramente "sentimental" y que no debe ser de ninguna manera vinculado a los cargos de los que se lo acusa.

El periodista Leo García expuso en El Diario, por C5N, la solicitud del fiscal al juez, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56: "Le pidió a Litvack que cite a declarar a Cristian Graf por encubrimiento agravado en el caso del cuerpo de Diego Fernández Lima, encontrado en la casa que alquiló Cerati en su momento".

En tal sentido, señaló los argumentos de López Perrando. "En el dictamen, explica que si bien no es posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Fernández Lima, puede acreditarse que la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de esa casa y que el ahora imputado, luego del hallazgo de los restos, practicó diversas maniobras para encubrir la averiguación de la verdad", expresó.

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Cristian Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio".

