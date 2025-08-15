15 de agosto de 2025 Inicio
Una operadora del 911 le salvó la vida a un bebé que se había ahogado: el audio desesperante

Una mujer llamó a emergencias luego de que su hijo dejara de respirar y, tras seguir las precisas instrucciones telefónicas, pudo llegar al hospital.

La operadora del 911 le dio precisas instrucciones a la madre.

Una mujer llamó al 911 de Córdoba tras percibir que su bebé había dejado de respirar luego de darle un jarabe y el rápido accionar de la operadora fue clave para que el niño pudiera salvarse. “Se me ahogó el nene y no sé qué hacer”, fue el desesperante pedido de ayuda que recibió la operadora que logró salvar al niño.

El escalofriante testimonio de una vecina tras el crimen en Villa Luzuriaga: "Escuché un tiro y gritos"

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en Villa Dolores, Córdoba. La joven de 27 años tenía a su hijo en brazos y le dio un medicamento previamente recetado, pero comenzó a ver que no respiraba porque se había ahogado. Fue entonces que llamó.

Rápidamente, rastrearon la llamada y el patrullero se dirigió a la dirección donde se encontraba la mujer, junto a su madre y al niño de seis meses. En la grabación se puede notar la desesperación de la mujer al ver a su hijo en esa situación.

La operadora le pidió tranquilidad y comenzó a darle instrucciones. “Póngalo boca abajo y le da golpecitos en la espalda. Despacito, tranquilícese usted. Le da golpes en la espalda de atrás. Y lo agarra del abdomen a los lados, lo tira hacia adelante y le da golpecitos en la espalda”, indicó.

La madre informó que el nene estaba colorado, pero después de las primeras maniobras, el niño comenzó a reaccionar. “Ahí está mejor”, se escucha decir a la mujer y lo sacó al patio para que pueda tomar aire.

El bebé de seis meses fue trasladado al Hospital Regional de Villa Dolores, donde fue diagnosticado con broncoaspiración y fue dado de alta en pocas horas.

