La operadora del 911 le dio precisas instrucciones a la madre. Redes sociales

Una mujer llamó al 911 de Córdoba tras percibir que su bebé había dejado de respirar luego de darle un jarabe y el rápido accionar de la operadora fue clave para que el niño pudiera salvarse. “Se me ahogó el nene y no sé qué hacer”, fue el desesperante pedido de ayuda que recibió la operadora que logró salvar al niño.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en Villa Dolores, Córdoba. La joven de 27 años tenía a su hijo en brazos y le dio un medicamento previamente recetado, pero comenzó a ver que no respiraba porque se había ahogado. Fue entonces que llamó.

Rápidamente, rastrearon la llamada y el patrullero se dirigió a la dirección donde se encontraba la mujer, junto a su madre y al niño de seis meses. En la grabación se puede notar la desesperación de la mujer al ver a su hijo en esa situación.

La operadora le pidió tranquilidad y comenzó a darle instrucciones. “Póngalo boca abajo y le da golpecitos en la espalda. Despacito, tranquilícese usted. Le da golpes en la espalda de atrás. Y lo agarra del abdomen a los lados, lo tira hacia adelante y le da golpecitos en la espalda”, indicó.

Villa Dolores: La rápida intervención de una operadora del 911 ayudó a salvar la vida de un bebé.



La calma de una vivienda en B° San Martín, se vio interrumpida por una situación desesperante: un bebé de 6 meses se había ahogado tras ingerir un jarabe.



La madre informó que el nene estaba colorado, pero después de las primeras maniobras, el niño comenzó a reaccionar. "Ahí está mejor", se escucha decir a la mujer y lo sacó al patio para que pueda tomar aire.

El bebé de seis meses fue trasladado al Hospital Regional de Villa Dolores, donde fue diagnosticado con broncoaspiración y fue dado de alta en pocas horas.