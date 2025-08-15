Frío, lluvias y viento: cuándo mejora el clima en el AMBA y qué pasará en el resto del país El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con bajas temperaturas y lluvias en el AMBA, mientras que varias provincias del interior están bajo alerta por fuertes vientos. Por







Se espera un fin de semana con frío y alguna lluvia.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguirá con un panorama bastante frío durante el fin de semana, marcado por temperaturas bajas y cielos mayormente nublados. La semana incluirá un temporal de lluvia el martes, seguido de una tregua con temperaturas más agradables, aunque este "veranito" durará poco.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C, con nubosidad variable y alguna lluvia aislada hacia el final del día. El domingo promete una leve mejoría en el ambiente: la temperatura mínima rondará los 11 °C y la máxima alcanzará los 17 °C, bajo un cielo algo nublado.

Ya durante la primera mitad de la próxima semana, se anticipa un empeoramiento en el clima. El lunes comenzaría con lluvias débiles por la tarde y noche, mientras que el martes se prevé una jornada adversa: acumulados de lluvia cercanos a los 29 mm, condiciones frías y ambiente húmedo, con temperaturas oscilando entre los 13 °C y 15 °C.

clima Pero la tan esperada tregua llega el próximo miércoles: se proyecta una mejora notable del tiempo. Luego de algunas lluvias matinales, el cielo se despejaría durante la tarde, permitiendo que la temperatura suba hasta los 19 °C. Este “veranito” se extenderá al jueves 21, manteniendo una máxima similar y cielo entre despejado y parcialmente nublado.

La calma será breve: para el viernes 22 de agosto, se espera un nuevo descenso térmico con una máxima que no superará los 16 °C. Durante la madrugada del sábado 23, la mínima podría caer hasta los 6 °C, marcando el enfriamiento más acentuado de la semana.