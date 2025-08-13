13 de agosto de 2025 Inicio
El dolor del hermano del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati: "Para nosotros, Diego murió hace 20 días"

Javier Fernández aseguró que confía plenamente en el accionar de la Justicia y se refirió al dolor de su familia luego de encontrar los restos. “Hasta hace una semana, mi mamá salía al balcón a esperarlo”.

Por

Javier Fernández respaldó el accionar del fiscal, pero pidió justicia por su hermano.

El cuerpo encontrado debajo de la medianera de la casa de Gustavo Cerati fue hallado el 20 de mayo por albañiles que trabajaban en el lugar. Desde entonces, comenzó la investigación y la familia de la víctima aseguró que necesitan “encontrar la verdad”.

Ante esto, el principal sospechoso es Cristian Graf, su compañero de colegio, quien vivía en esa casa junto con la familia. El mismo fue llamado a indagatoria y se espera que en las próximas horas hable sobre lo sucedido de un caso que prescribió por los años.

El periodista Leo García expuso en El Diario, por C5N, la solicitud del fiscal al juez, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56: "Le pidió a Litvack que cite a declarar a Cristian Graf por encubrimiento agravado en el caso del cuerpo de Diego Fernández Lima, encontrado en la casa que alquiló Cerati en su momento".

“Hay que esperar ahora a que el juez le ponga fecha para que vaya a indagatoria y las expectativas son muchas. Ya sé que hay que ir de a poquito, es un paso importante. Para nosotros, Diego murió hace 20 días, no hace 41 años. Mi mamá hasta hace una semana se asomaba al balcón para ver si venía”, indicó Fernández en Mañanas Argentinas en C5N.

Y agregó: “Ayer después de la noticia todos los amigos empezaron a escribir y le voy contando de a poquito, tiene 87 años. Ella pregunta por qué, quiere Justicia. Hace lo que puede. Confío 100% en el fiscal, me imagino que están haciendo lo mejor. Cualquier ser humano que, si nos pasa esto, queremos ver en la cárcel al culpable”.

En cuanto a las declaraciones de los compañeros de colegio de Diego, indicó: “Ya pronto voy a tener la oportunidad de abrazar a uno por uno. Ellos vieron cosas que yo no pude, igual que la gente de Excursionistas”.

Pidieron a la Justicia citar a indagatoria a Cristian Graf, principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández

Crimen de Coghlan: el abogado de Cristian Graf afirmó que "no tenía ninguna relación" con Diego Fernández

