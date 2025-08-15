Choque a metros del Obelisco: un conductor sin registro pasó en rojo y provocó un incidente El impacto se dio en el cruce de la Avenida 9 de Julio y Juan Domingo Perón, sentido a Constitución, cerca de las 4.30. Ambos conductores tuvieron que ser trasladados al hospital Ramos Mejía. Por







Choque a metros del Obelisco. Redes sociales

Un violento choque ocurrió durante la madrugada del viernes a metros del Obelisco porteño en la Ciudad de Buenos Aires luego de que un Citroen C4 blanco, sin registro, cruzara con el semáforo en rojo e impactara contra una camioneta Toyota, que terminó arrastrada hacia un carril.

El incidente se dio alrededor de las 4:30 en el cruce de la avenida 9 de Julio y Perón, sentido hacia Constitución. Todo se habría generado porque el conductor del auto blanco, un hombre de 26 años, que circulaba por la avenida, pasó sin advertir el semáforo.

Tanto él, como quien conducía la camioneta, un hombre de 54 años, fueron asistidos en el lugar por el personal del SAME y fueron derivados al hospital Ramos Mejía, a pesar de que ambos presentaron lesiones leves.

Las autoridades no reportaron la presencia de otros heridos ni daños a terceros en el siniestro. Lo cierto es que continúa cortado un carril de la Avenida 9 de Julio sentido a Constitución y, en las próximas horas, van a liberar la zona. Se le hará un test de alcoholemia a cada uno de los conductores.