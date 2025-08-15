El escalofriante testimonio de una vecina tras el crimen en Villa Luzuriaga: "Escuché un tiro y gritos" Analía describió en C5N que se encontró con una escena desgarradora al salir de su casa: "Estaba el auto con el hijo y a la señora tirada de costado". Según testigos, la víctima ni siquiera atinó a bajarse del auto, cuando los ladrones le dispararon para intentar robarle el vehículo. Por







Analia fue una de las vecinas que vio la escena del crimen.

Tras el brutal crimen de una mujer frente a su hijo en un intento de robo en Villa Luzuriaga, C5N habló con Analia, una de las vecinas que salió de su casa para encontrarse con una escena desgarradora: Rita, la víctima, se encontraba tirada en el asiento de conductor con un tiro en el hombro.

Desde Villa Luzuriaga, la periodista Mariela López Brown entrevistó a una vecina que vivió los momentos posteriores a que tres delincuentes le dispararan a Rita Mabel Suárez, mientras intentaban robarle su auto. "Escucho un tiro y gritos, salgo corriendo para ver qué estaba pasando", contó Analia para C5N.

Al salir de su casa se encontró con varios vecinos alrededor de un auto, donde se encontraba una mujer desmayada en el asiento de conductor. "No llegó a bajarse. El hijo estaba adelante con ella, pararon para esperar a la hija que salía de la clase de canto que es en la otra cuadra, en ese momento la interceptaron los tres pibes", añadió Analia.

Según el relato de la vecina, la ambulancia nunca llegó al lugar, sino que un vecino tuvo que llevarla en su camioneta hasta una guardia. "Tuvieron que cortar el cinturón de seguridad, al parecer ya llegó sin vida a la guardia", expresó.