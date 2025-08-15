15 de agosto de 2025 Inicio
El escalofriante testimonio de una vecina tras el crimen en Villa Luzuriaga: "Escuché un tiro y gritos"

Analía describió en C5N que se encontró con una escena desgarradora al salir de su casa: "Estaba el auto con el hijo y a la señora tirada de costado". Según testigos, la víctima ni siquiera atinó a bajarse del auto, cuando los ladrones le dispararon para intentar robarle el vehículo.

Analia fue una de las vecinas que vio la escena del crimen. 

Fernández Lima, el joven fallecido en 1984.
El elemento clave de la investigación sobre el crimen del joven hallado en la excasa de Cerati

Desde Villa Luzuriaga, la periodista Mariela López Brown entrevistó a una vecina que vivió los momentos posteriores a que tres delincuentes le dispararan a Rita Mabel Suárez, mientras intentaban robarle su auto. "Escucho un tiro y gritos, salgo corriendo para ver qué estaba pasando", contó Analia para C5N.

Al salir de su casa se encontró con varios vecinos alrededor de un auto, donde se encontraba una mujer desmayada en el asiento de conductor. "No llegó a bajarse. El hijo estaba adelante con ella, pararon para esperar a la hija que salía de la clase de canto que es en la otra cuadra, en ese momento la interceptaron los tres pibes", añadió Analia.

Según el relato de la vecina, la ambulancia nunca llegó al lugar, sino que un vecino tuvo que llevarla en su camioneta hasta una guardia. "Tuvieron que cortar el cinturón de seguridad, al parecer ya llegó sin vida a la guardia", expresó.

