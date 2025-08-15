Quién era Rita Suárez, la mujer de 47 años asesinada frente a sus hijos por delincuentes en La Matanza Madre de dos hijos, de 15 y 18 años, era preceptora en una escuela secundaria en González Catán y tenía un emprendimiento de bordado donde unía su pasión por el rock. Por







La vecina de Villa Luzuriaga tenía 47 años.

Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años asesinada por tres delincuentes, el jueves pasado delante de su hijo adolescente durante un intento de robo en la localidad de Villa Luzuriaga, en La Matanza era madre y trabajadora. Dividía su vida entre dos ocupaciones: el ambiente educativo y un emprendimiento donde mezclaba sus pasiones por el rock nacional y la banda La Renga.

Uno de sus lugares de trabajo estaba en González Catán. Era la Escuela de Educación Secundaria N° 142, ubicada en Céspedes al 2800, entre Alagon y Lavalleja, donde era preceptora. “Con profundo dolor les informamos que nuestra compañera Rita ha fallecido. Acompañamos en este momento de tristeza a su familia, amistades y seres queridos. Invitamos a que nos acompañemos mutuamente en este difícil momento", así la despidieron desde la dirección del establecimiento.

Suárez tenía dos hijos, un adolescente de 15 años y una chica de 19. Además, llevaba adelante un emprendimiento laboral: "Bordando Rock", en el que realizaba bordados y ponía apliques en camperas, jeans y otras indumentarias, todo con logos o letras de bandas de rock, en su mayoría de La Renga, una de sus pasiones. Siempre se retrataba con una prenda que tuviese el logo de la banda de Mataderos. Incluso, se tatuó en el brazo derecho el águila emblemática del álbum Truenotierra.

El crimen generó conmoción en el barrio de Rita, quien este viernes fue despedida por sus familiares y seres queridos en una casa velatoria de Isidro Casanova. Por el hecho hay un sospechoso de 19 años detenido y la Justicia busca a dos menores que siguen prófugos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rita LMDS (@bordandorock73) El dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Mabel Suárez Silvia, una vecina de Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años que fue asesinada a sangre fría en Villa Luzuriaga delante de su hijo durante un intento de robo, habló con C5N sobre el dramático momento que le tocó vivir tanto a ella como a muchos otros vecinos que intentaron salvarle la vida a la víctima luego de haber recibido el disparo.