Quién era Rita Suárez, la mujer de 47 años asesinada frente a sus hijos por delincuentes en La Matanza

Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años asesinada por tres delincuentes, el jueves pasado delante de su hijo adolescente durante un intento de robo en la localidad de Villa Luzuriaga, en La Matanza era madre y trabajadora. Dividía su vida entre dos ocupaciones: el ambiente educativo y un emprendimiento donde mezclaba sus pasiones por el rock nacional y la banda La Renga.
Uno de sus lugares de trabajo estaba en González Catán. Era la Escuela de Educación Secundaria N° 142, ubicada en Céspedes al 2800, entre Alagon y Lavalleja, donde era preceptora. “Con profundo dolor les informamos que nuestra compañera Rita ha fallecido. Acompañamos en este momento de tristeza a su familia, amistades y seres queridos. Invitamos a que nos acompañemos mutuamente en este difícil momento", así la despidieron desde la dirección del establecimiento.
Suárez tenía dos hijos, un adolescente de 15 años y una chica de 19. Además, llevaba adelante un emprendimiento laboral: "Bordando Rock", en el que realizaba bordados y ponía apliques en camperas, jeans y otras indumentarias, todo con logos o letras de bandas de rock, en su mayoría de La Renga, una de sus pasiones. Siempre se retrataba con una prenda que tuviese el logo de la banda de Mataderos. Incluso, se tatuó en el brazo derecho el águila emblemática del álbum Truenotierra.
El crimen generó conmoción en el barrio de Rita, quien este viernes fue despedida por sus familiares y seres queridos en una casa velatoria de Isidro Casanova. Por el hecho hay un sospechoso de 19 años detenido y la Justicia busca a dos menores que siguen prófugos.
El dramático testimonio de una de las vecinas que intentó salvarle la vida a Rita Mabel Suárez
Silvia, una vecina de Rita Mabel Suárez, la mujer de 47 años que fue asesinada a sangre fría en Villa Luzuriaga delante de su hijo durante un intento de robo, habló con C5N sobre el dramático momento que le tocó vivir tanto a ella como a muchos otros vecinos que intentaron salvarle la vida a la víctima luego de haber recibido el disparo.
"Me siento frustrada. Hubiese querido tener herramientas para, cinco minutos antes, haber hecho cosas, si era necesario hacerlas. Los vecinos se comportaron como suelen hacerlo acá. Todos por todos, atentos a todos", relató Silvia, en diálogo con Julián Guarino en El Diario.
"Carlos, en un acto de grandeza tremenda, decidió sacar su camioneta. Yo fui a buscar la colcha de la cama de mi mamá, que está al lado de la ventana, o sea que podrían haberle pegado un tiro a mi mamá. La cobijamos, la tapamos y la trasladamos inmediatamente a la cínica, pero no alcanzó", agregó la mujer.
