Un excompañero del joven hallado en la casa de Cerati ratificó su denuncia: "Fue un intento de abuso"

En medio de la investigación, Adrián Farías se acercó a Tribunales con su abogada a prestar declaración, pero el fiscal se negó a recibirlo. “Sus declaraciones podrían aportar un perfil de la víctima, para que se pueda buscar un motivo para esta muerte injusta”, señaló la letrada Valeria Carreras.

Farías se presentó ante la Justicia para declarar voluntariamente y quedó a dispisición.

Adrián Farías fue compañero de la escuela secundaria de Diego Fernández, el adolescente asesinado en Coghlan hace 41 años y cuyos restos fueron hallados en la excasa de Gustavo Cerati. Este miércoles se presentó ante la Justicia voluntariamente, junto a su abogada Valeria Carreras, para aportar su declaración y ratificar que sufrió un intento de abuso.

El excompañero de Fernández y Cristian Graf -principal sospechoso del asesinato- acudió a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 de Martín López Perrando, pero este no le tomó la declaración ya que la causa se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 del juez Alejandro Litvack.

Los datos que puede aportar a la causa son muchos, por ejemplo, cuáles eran las modalidades de los horarios, y los uniformes de cursada, lo cual es importante por la ropa que se encontró en ese terreno”, explicó la letrada Carreras.

En ese sentido, reconoció que las declaraciones de Adrián “podrían aportar un perfil de Diego, para que se pueda buscar un motivo para esta muerte injusta y que estuvo impune tantos años”. “Un motivo pudo haber sido algo parecido al episodio que vivió”, sostuvo.

Diego, adolescente encontrado en la casa de Cerati
Diego Fern&aacute;ndez, el adolescente asesinado en 1984.

Diego Fernández, el adolescente asesinado en 1984.

“Hoy Adrián se vino a presentar voluntariamente como ayer que lo hicimos vía mail, pero no sabemos cuándo le toca venir a declarar”, detalló ante la prensa.

Por otro lado, el excompañero del adolescente asesinado hace 41 años, cuyos restos fueron encontrados entren la medianera de la casa de la familia Graf y una casa en la que vivió el músico Gustavo Cerati, afrontó las críticas que recibió en las redes sociales.

Tras ponerse en duda que realmente hayan compartido curso en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 y el intento de abuso que sufrió, Adrián Farías se defendió: “Me atacaron en redes sociales, y ponían en duda que era alumno de la escuela, pero ya pedí al colegio la documentación para poder presentar y que se acredite que no estoy mintiendo en lo que estoy diciendo”.

Adrián Farías ratificó que la agresión de Diego Fernández en el baño fue un intento de abuso

Desde su aparición en los medios contando su versión en relación a lo sucedido con Diego Fernández en Coghlan fue atacado y este miércoles se presentó a la Justicia para ratificar sus dichos y aportar los datos necesarios para tratar de esclarecer el crimen.

En ese sentido, recordó que “no tenía relación con Diego, más allá de lo que era una relación de escuela”. “Era una persona alegre, jodona, estaba en el grupo de los revoltosos y tenía una manera de joder que era pegando. Yo expongo lo que viví y me pasó en ese momento, y si le sirve a la causa o no eso ya no me determina”, reconoció.

Respecto a Graf, lo describió como una persona de “perfil muy bajo, tranquilo, era dos años más grande que yo” y a diferencia de Fernández, “nunca lo vi hacer bullying”.

“Voy a ratificar ante la Justicia lo que me tocó vivir: estaba en segundo año y Diego Fernández tenía una forma de hacer sus chistes. Yo entro al baño; estaba solo y viene él, me ataca de atrás, me lo pude sacar de encima y pude escapar”, indicó.

Por otra parte, remarcó que “fue un intento de abuso porque él estaba con el pantalón bajo”. También reconoció que en ese momento “no lo hablé con nadie porque hay que entender el contexto, en esos años no se podían decir esas cosas”.













