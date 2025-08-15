15 de agosto de 2025 Inicio
Caso Julieta Prandi: la Justicia le negó la prisión domiciliaria a Claudio Contardi

La solicitud había sido elevada al Tribunal por su abogado, pero fue rechazada. El exmarido de la modelo se encuentra alojado en el penal de Melchor Romero.

Le negaron la prisión domiciliaria y tobillera electrónica a Claudio Contardi.

Después de haber sido condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de Julieta Prandi, la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario solicitado por Claudio Contardi. La solicitud había sido presentada este jueves por su nuevo defensor, el abogado Fernando Sicilia.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial resolvió no hacer lugar al hábeas corpus interpuesto, que buscaba su liberación inmediata. El Tribunal planteó que el reclamo debía tramitarse por las vías recursivas habituales y no mediante este mecanismo excepcional.

julieta prandi

Sicilia fundamentó el hábeas corpus señalando que la detención de su cliente era “arbitraria e ilegal”, ya que la sentencia aún no estaba firme y no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso. También destacó que Contardi asistió voluntariamente a la lectura del veredicto, que siempre se presentó ante la Justicia y que no representaba un peligro para la denunciante ni para su entorno.

La defensa expuso además la situación familiar del condenado: padre de tres hijos y de una bebé nacida el 19 de julio de 2025, cuya madre atraviesa un cuadro de depresión. En ese marco, pidió considerar la perspectiva de género y los derechos de niñas, niños y adolescentes al evaluar la medida.

Desde la Cámara refutaron que la detención fue dispuesta por el mismo Tribunal que dictó la condena, en el marco de sus atribuciones procesales, y todavía se encuentra vigente el plazo para interponer recursos ordinarios, de acuerdo a la información de TN.

El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

Claudio Contardi ya cumple su condena de 19 años por abuso sexual agravado contra su expareja, la modelo Julieta Prandi, en la misma dependencia donde están detenidos el grupo de rugbiers condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa en 2020.

Se trata de la Alcaidía Nº3 de Melchor Romero, ubicada en las afueras de La Plata, la cual se caracteriza por funcionar con un régimen cerrado de modalidad moderada y que cuenta con dos pabellones separados, uno para hombres y otro para mujeres.

Tras el fallo judicial, Contardi fue trasladado hacia la Alcaidía Departamental de Campaña, donde trasncurrió la noche en la DDI de Zárate-Campana. Tras ser examinado por un médico legista, quedaba a la espera de elegir el lugar donde iba a ser trasladado. En un principio se manejó la posibilidad que sea en un pabellón para violadores de la Unidad Penitenciaria N°41 en Campana. Sin embargo, ya fue trasladado a La Plata.

Durante la madrugada de este jueves, un móvil de traslado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) llevó al empresario gastronómico hasta la Alcaldía N° 3, mismo establecimiento donde están los ocho condenados por el crimen del estudiante de abogacía, cometido en enero de 2020 en Villa Gesell.

Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, recibieron prisión perpetua, mientras que los tres restantes, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, recibieron 15 años de condena como “partícipes secundarios”.

