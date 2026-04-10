10 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El doloroso recuerdo del profesor de Maitena Rojas: "Era una nena alegre, que se divertía con las amigas"

La joven de 14 años fue hallada sin vida en el partido de Merlo, luego de estar desaparecida varias horas cuando se dirigía a la escuela de Educación Secundaria N°16. "Se la veía comprometida con el estudio", señaló el docente.

Por

Maitena Rojas fue hallada sin vida en un descampado en General Las Heras.  

Crece la conmoción por la muerte de Maitena Rojas, la joven de 14 años que fue hallada sin vida en General las Heras luego de estar desaparecida desde el miércoles, cuando asistía a la escuela de Educación Secundaria N°16 en Merlo. “Era una nena alegre, que se divertía con las amigas”, recordó Fernando, su profesor a la prensa en la puerta de la institución.

Ángel, de 4 años, era hijo de Mariela Andrade y Luis López.
Te puede interesar:

Comodoro Rivadavia: convocan a una marcha para pedir justicia por Ángel

El fallecimiento de la joven representa una gran pérdida para toda la comunidad educativa. “Era muy activa, nunca tuvo problemas”, sostuvo el docente, quien mostró a cámara las buenas calificaciones durante sus años de estudio. “Era una chica que preguntaba, contenta, que se divertía con las amigas. No había indicios a nada”, sumó el docente.

Maitena Rojas merlo
La última imagen de Maitena cuando iba a la escuela en Merlo.

La última imagen de Maitena cuando iba a la escuela en Merlo.

La puerta de la Escuela de Educación Secundaria N°16 fue el último lugar donde su familia la vio. A raíz de la denuncia, mediante las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Merlo se la pudo ver deambular en distintas zonas. Su madre aportó a las autoridades policiales datos relevantes para la búsqueda de la menor: había salido de su casa con la SUBE cargada y dinero en efectivo, alrededor de $40 mil.

Caso Maitena Rojas: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores

"Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que Maitena se fuera en forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país", alertó la madre de Maitena en un grupo de Whatsapp antes del fatal desenlace.

Gracias al registro de la SUBE, se pudo localizar que la joven había subido al tren a las 9:15 y descendió en la estación de Las Heras cerca de las 10 de la mañana. Esa fue la última activación de la tarjeta, por lo que las autoridades policiales intensificaron la búsqueda por la zona. La causa sigue abierta tras la posibilidad de que la adolescente fuera instigada al suicidio por las personas con las que se había comunicado por teléfono.

Anteriormente, una amiga de la madre de la joven confirmó que "existen fuertes sospechas de un posible caso de trata" de personas. Según explicó, la adolescente habría sido captada a través de un juego en línea. "Ahí fue el primer contacto, después la conversación pasó a WhatsApp y la inducían al suicidio", sostuvo.

Durante la movilización convocada por los familiares de Rojas Garófalo en la plaza Néstor Kirchner de Merlo, la Policía halló el cuerpo sin vida de la menor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

"Yo no maté a mi hijo", aseguró la madre de Ángel, el niño que murió en Comodoro Rivadavia

Maitena llevaba la SUBE cargada y 40 mil pesos en efectivo.

Caso Maitena Rojas: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores

Ampollas, frascos, goteros, bidones con sustancias y cuadernos con anotaciones fueron encontrados en la casa del detenido.

Un empresario envenenó a sus socios para quedarse con un negocio familiar y fue detenido

play

El padre de Ángel apuntó contra la madre biológica: "A ella no le decía 'mami'"

Lucio Dupuy y Ángel.

Conmoción por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: qué dice la Ley Lucio

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Cómo fue el caso Lucio Dupuy y cuáles son las similitudes con la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia

Rating Cero

Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados.

Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar"

El reparto de la serie belga Mar de fondo (Knokke Off), que es tendencia en Netflix, está encabezado por jóvenes talentos europeos.
play

Mar de Fondo tiene su nueva temporada en Netflix con más misterios y dramas: de qué se trata

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus.

Jessica Jones se reencontrará con dos héroes de Marvel en Daredevil: Born Again 3

Luciana Salazar.
play

Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad"

La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani

Daniela Celis.

"No me gustó...": el tenso cruce de Daniela Celis y Nick Sicario que generó dudas sobre su relación

últimas noticias

Cómo siguen funcionando las líneas de colectivo en Buenos Aires. 

Tras el paro de colectivos, qué líneas no circulan este viernes 10 de abril

Hace 7 minutos
La agenda de los equipos nacionales en la Libertadores.

Para agendar: cuándo vuelven a jugar los equipos argentinos por la Libertadores y la Sudamericana

Hace 9 minutos
La enseñanza de Confucio sobre la felicidad, desde la filosofía oriental. 

El filósofo Confucio acerca de la felicidad: "No se puede comprar, se cultiva desde adentro"

Hace 11 minutos
play

El doloroso recuerdo del profesor de Maitena Rojas: "Era una nena alegre, que se divertía con las amigas"

Hace 20 minutos
Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados.

Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar"

Hace 38 minutos