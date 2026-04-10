El doloroso recuerdo del profesor de Maitena Rojas: "Era una nena alegre, que se divertía con las amigas" La joven de 14 años fue hallada sin vida en el partido de Merlo, luego de estar desaparecida varias horas cuando se dirigía a la escuela de Educación Secundaria N°16. "Se la veía comprometida con el estudio", señaló el docente. Por + Seguir en







Maitena Rojas fue hallada sin vida en un descampado en General Las Heras.

Crece la conmoción por la muerte de Maitena Rojas, la joven de 14 años que fue hallada sin vida en General las Heras luego de estar desaparecida desde el miércoles, cuando asistía a la escuela de Educación Secundaria N°16 en Merlo. “Era una nena alegre, que se divertía con las amigas”, recordó Fernando, su profesor a la prensa en la puerta de la institución.

El fallecimiento de la joven representa una gran pérdida para toda la comunidad educativa. “Era muy activa, nunca tuvo problemas”, sostuvo el docente, quien mostró a cámara las buenas calificaciones durante sus años de estudio. “Era una chica que preguntaba, contenta, que se divertía con las amigas. No había indicios a nada”, sumó el docente.

Maitena Rojas merlo La última imagen de Maitena cuando iba a la escuela en Merlo. La puerta de la Escuela de Educación Secundaria N°16 fue el último lugar donde su familia la vio. A raíz de la denuncia, mediante las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Merlo se la pudo ver deambular en distintas zonas. Su madre aportó a las autoridades policiales datos relevantes para la búsqueda de la menor: había salido de su casa con la SUBE cargada y dinero en efectivo, alrededor de $40 mil.

Caso Maitena Rojas: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores "Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que Maitena se fuera en forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país", alertó la madre de Maitena en un grupo de Whatsapp antes del fatal desenlace.

Gracias al registro de la SUBE, se pudo localizar que la joven había subido al tren a las 9:15 y descendió en la estación de Las Heras cerca de las 10 de la mañana. Esa fue la última activación de la tarjeta, por lo que las autoridades policiales intensificaron la búsqueda por la zona. La causa sigue abierta tras la posibilidad de que la adolescente fuera instigada al suicidio por las personas con las que se había comunicado por teléfono.

Anteriormente, una amiga de la madre de la joven confirmó que "existen fuertes sospechas de un posible caso de trata" de personas. Según explicó, la adolescente habría sido captada a través de un juego en línea. "Ahí fue el primer contacto, después la conversación pasó a WhatsApp y la inducían al suicidio", sostuvo. Durante la movilización convocada por los familiares de Rojas Garófalo en la plaza Néstor Kirchner de Merlo, la Policía halló el cuerpo sin vida de la menor.