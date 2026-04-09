9 de abril de 2026 Inicio
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Hallaron muerta a la adolescente que había desaparecido luego de ir al colegio en Merlo

Maitena Rojas, de 14 años, había sido reportada como desaparecida este miércoles. Su familia logró desbloquear el celular de la joven y encontró conversaciones que podrían aportar pistas clave.

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Aún se desconocen las causas de su desaparición y posterior muerte.
Aún se desconocen las causas de su desaparición y posterior muerte.

Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que había sido vista por última vez este miércoles en el partido bonaerense de Merlo, fue hallada muerta. La desaparición de la joven generó una fuerte movilización social y sus familiares habían convocado a una marcha en la plaza Néstor Kirchner de esa localidad.

Maitena llevaba la SUBE cargada y 40 mil pesos en efectivo.
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Maitena había ido a la Escuela de Educación Secundaria N°16 junto a su hermana, tres años mayor, quien relató que la dejó en la puerta mientras conversaba con amigas. Sin embargo, cuando la madre llegó al establecimiento ubicado en la intersección de Jujuy y Juan Manuel de Rosas, se enteró de que su hija menor nunca había ingresado.

En recientes declaraciones, su familia contó que la adolescente solía ir al colegio todos los días junto a su hermana, tres años mayor. Pero este miércoles le dijo que entrara, que ella tenía que saludar a una amiga, pero nunca ingresó. A partir de ese momento, sus allegados no supieron más de ella.

En el marco del operativo de búsqueda, se difundieron imágenes captadas por la cámara de seguridad de un vecino. En ellas se observa a la joven caminando a las 8:20 por la calle Bicentenario, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

Maitena Rojas merlo

El sitio donde fue registrada se encuentra a unas diez cuadras de la escuela a la que debía ingresar. “Es la primera vez que se ausenta sin avisar a dónde va”, declaró su madre al realizar la denuncia. La mujer agregó que Maitena dejó su teléfono celular en la vivienda, algo inusual en ella, aunque llevaba consigo la tarjeta SUBE y alrededor de $40.000 en efectivo.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía un buzo verde oliva, un pantalón de jean azul desgastado y zapatillas negras.

Los investigadores intentan dar con las causas de su muerte ya que se barajan varias hipótesis: desde el suicidio hasta la trata de personas. La madre de la menor de 14 años logró desbloquear su teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la instaban a escaparse.

“Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes. Creemos que la tienen escondida para sacarla del país”, publicaron sus familiares en redes sociales.

Una amiga de la madre de la joven, en declaraciones a un medio colega confirmó que existen fuertes sospechas de un posible caso de trata de personas. Según explicó, Maitena habría sido captada a través de un juego en línea. “Ahí fue el primer contacto, después la conversación pasó a WhatsApp y la inducían al suicidio”, sostuvo.

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