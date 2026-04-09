9 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Maitena Rojas: cuál es la principal hipótesis que manejan los investigadores

La adolescente de 14 años, intensamente buscada desde el miércoles tras desaparecer luego de asistir al colegio en Merlo, fue encontrada sin vida en General Las Heras. Nueve cartas y mails programados para su familia hacen suponer que ya tenía planificado el desenlace.

Por
Maitena llevaba la SUBE cargada y 40 mil pesos en efectivo.

Maitena llevaba la SUBE cargada y 40 mil pesos en efectivo.

Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que había desaparecido el miércoles por la mañana después de salir de su casa rumbo a la escuela, fue encontrada muerta este jueves por la tarde en General Las Heras. La hallaron ahorcada y sus familiares se estaban trasladando hacia el lugar para reconocer el cuerpo.

Ampollas, frascos, goteros, bidones con sustancias y cuadernos con anotaciones fueron encontrados en la casa del detenido.
Te puede interesar:

Un empresario envenenó a sus socios para quedarse con un negocio familiar y fue detenido

Desde su desaparición, fueron varias las hipótesis que se barajaron tanto en su entorno familiar como entre los investigadores que tomaron intervención tras la denuncia. La joven había ido a la escuela como todas las mañanas junto a su hermana, pero, en esta ocasión, algunas actitudes inusuales encendieron las alarmas: dejó su celular en la casa y nunca ingresó al establecimiento.

La puerta de la Escuela de Educación Secundaria N°16 fue el último lugar donde su familia la vio. A raíz de la denuncia, mediante las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Merlo se la pudo ver deambular en distintas zonas. Su madre aportó a las autoridades policiales datos relevantes para la búsqueda de la menor: había salido de su casa con la SUBE cargada y dinero en efectivo, alrededor de $40 mil.

Asimismo, la familia aseguró que Maitena jamás se había ausentado de su hogar por tiempo prolongado y tampoco habían observado actitudes anormales en su comportamiento. Las filmaciones de las cámaras del vecindario aportaron información clave para rastrear el paradero de la joven. A las 8:20 de la mañana de este miércoles fue captada caminando sola, con la mochila puesta, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

Maitena Rojas desparecida

En ese momento intervino el fiscal Nicolás Filippini, de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, quien ordenó realizar peritajes sobre el celular de la adolescente de 14 años. El análisis del teléfono aportó una pista clave y abrió la hipótesis de que la joven podría haber sido víctima de una red de trata de personas.

Las hipótesis de los investigadores

"Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que Maitena se fuera en forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país", alertó la madre de Maitena en un grupo de Whatsapp antes del fatal desenlace.

Gracias al registro de la SUBE, se pudo localizar que la joven había subido al tren a las 9:15 y descendió en la estación de Las Heras cerca de las 10 de la mañana. Esa fue la última activación de la tarjeta, por lo que las autoridades policiales intensificaron la búsqueda por la zona. La causa sigue abierta tras la posibilidad de que la adolescente fuera instigada al suicidio por las personas con las que se había comunicado por teléfono.

Anteriormente, una amiga de la madre de la joven confirmó que "existen fuertes sospechas de un posible caso de trata" de personas. Según explicó, la adolescente habría sido captada a través de un juego en línea. "Ahí fue el primer contacto, después la conversación pasó a WhatsApp y la inducían al suicidio", sostuvo.

Durante la movilización convocada por los familiares de Rojas Garófalo en la plaza Néstor Kirchner de Merlo, la Policía halló el cuerpo sin vida de la menor.

Cartas a la familia

Uno de los datos que tomó relevancia entre los peritos fue el hallazgo de unas cartas de despedida en la vivienda de Maitena Rojas. Además de las nueve epístolas, la joven había preparado mails programados para que sus seres queridos los recibieran posteriormente, lo que indicaría que la adolescente tenía planificado el desenlace.

Maitena Rojas

Las cartas, dirigidas a familiares y amigos, se convirtieron en una pieza clave para entender el trasfondo del caso. Los investigadores las consideran fundamentales, ya que podrían mostrar el estado emocional de la adolescente y aportar pistas sobre las razones de su decisión.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El padre de Ángel apuntó contra la madre biológica: "A ella no le decía 'mami'"

Lucio Dupuy y Ángel.

Conmoción por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: qué dice la Ley Lucio

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Cómo fue el caso Lucio Dupuy y cuáles son las similitudes con la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia

Aún se desconocen las causas de su desaparición y posterior muerte.

Hallaron muerta a la adolescente que había desaparecido luego de ir al colegio en Merlo

La última comunicación del anestesita antes de morir fue con Leclercq alrededor de las 22 horas. 

Revelan que Chantal Leclercq y Delfina Lanusse estuvieron en el departamento del anestesista muerto por sobredosis

Maitena Rojas fue vista por última vez en la EES N°16 en Merlo.

Búsqueda desesperada de una adolescente en Merlo: llegó al colegio y desapareció

Rating Cero

Luciana Salazar.
play

Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad"

La serie se convirtió en un éxito de la comedia romántica.

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de Envidiosa, con Griselda Siciliani

Daniela Celis.

"No me gustó...": el tenso cruce de Daniela Celis y Nick Sicario que generó dudas sobre su relación

El músico y conductor tiene 70 años.

Pettinato defendió a su hijo Felipe, en medio del juicio por la muerte del neurólogo: "No vamos a ser felices nunca más"

La pareja de la influencer negó las versiones de la separación.

Charlotte Caniggia confirmó su separación, pero el novio aseguró que "es mentira"

Brian Sarmiento en Quilmes.

"Se sentaba y...", el desagradable comportamiento de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol

últimas noticias

El presidente de EEUU se expresó en su red social Truth.

Trump estalló contra Irán por la administración del estrecho de Ormuz: "Este no es el acuerdo al que llegamos"

Hace 5 minutos
play
Luciana Salazar.

Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona pobre: "No tuve la oportunidad"

Hace 16 minutos
Los testigos en el lugar sugieren una posible crisis de salud mental como motivo del suceso.

Un hombre se desnudó en la calle frente a un colegio secundario: fue detenido por la Policía

Hace 30 minutos
Miguel Ángel Russo junto a su hijo Ignacio.

El conmovedor mensaje de Nacho Russo por el cumpleaños de su padre: "Te extraño cada vez un poco más"

Hace 33 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, SUAF, AUH, Embarazo y PNC, este viernes 10 de abril

Hace 45 minutos