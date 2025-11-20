20 de noviembre de 2025 Inicio
El descargo Rodrigo Rey, arquero de Independiente, ante el fallo que asegura la educación de su hijo con TEA

La Justicia de La Plata le dio la razón a la familia del futbolista tras el amparo presentado contra una institución educativa que había negado la matrícula a sus dos hijos, uno de ellos con Trastorno del Espectro Autista. El arquero habló de "discriminación" y celebró la creación de un "caso testigo" contra el rechazo escolar.

Rodrigo Rey con su hijo Benicio en el Libertadores de América

Rodrigo Rey con su hijo Benicio en el Libertadores de América

El arquero de Independiente, Rodrigo Rey, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje de alivio y esperanza luego de que la Justicia emitiera un fallo histórico que garantiza la inclusión escolar de su hijo Benicio, quien está dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), y de su hermana Renata.

Este jugador ganó una Copa Sudamericana con Liga de Quito.
El Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata falló a favor de la familia Rey tras un amparo presentado contra un colegio de City Bell, en la provincia de Buenos Aires, que había rechazado la rematriculación de ambos niños para el ciclo lectivo 2025. El fallo judicial calificó la acción del colegio como un supuesto de discriminación indirecta por motivos de discapacidad.

Fallo histórico: las órdenes claras de la Justicia

La resolución judicial no solo se limitó a revertir la decisión del colegio, sino que estableció un precedente importante para la inclusión educativa en Argentina. La Justicia ordenó a la institución:

  • Garantizar la continuidad de los estudios de los dos hermanos.

  • Disponer los ajustes razonables necesarios para la inclusión educativa de Benicio.

  • Realizar instancias de capacitación en materia de discapacidad y derechos humanos para todo su personal, como "garantía de no repetición".

Junto a su esposa, Laura Cáceres, el arquero se expresó sobre la lucha judicial que vivieron durante un año. A través de un posteo, la familia describió el proceso como "una situación profundamente triste" y lamentó "atravesar en carne propia semejante ensañamiento" por reclamar los derechos de un niño con discapacidad.

Rey destacó que, más allá de su alivio personal, el fallo tiene una enorme trascendencia social: "Aun así, hoy sentimos que este fallo es una noticia que trae alegría y esperanza para muchas familias que están pasando -o pasarán- por algo parecido... Hace algunos días recibimos el fallo. Un fallo que nos devolvió esperanza en la justicia y que ahora se convierte en un caso testigo, un precedente que permitirá que otras familias también puedan pelear por lo que es justo".

Finalmente, el arquero del "Rojo" dejó un mensaje contundente dirigido a las instituciones educativas: "Ningún derecho de admisión está por encima de los derechos de los niños. Y ojalá este caso sea, de una vez por todas, el recordatorio de que la inclusión no solo se predica... se practica. No es un eslogan ni un posteo en fechas especiales. Es abrir puertas, no cerrarlas".

