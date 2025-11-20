20 de noviembre de 2025 Inicio
El excampeón con Independiente que sorprendió con su carrera y se convirtió en ídolo en Ecuador

El jugador se lució en el Rojo, pero tuvo que irse del club en medio de un conflicto con la dirigencia. Hizo una gran carrera en el fútbol ecuatoriano y siguió trabajando allí después de retirarse.

Este jugador ganó una Copa Sudamericana con Liga de Quito.

Este jugador ganó una Copa Sudamericana con Liga de Quito.

  • Adrián Gabbarini fue arquero suplente en el plantel de Independiente que ganó la Copa Sudamericana 2010.
  • Se fue del club a mediados de 2013, después del descenso, en medio de un conflicto con Javier Cantero.
  • En febrero de 2018 llegó a Liga de Quito, en Ecuador, donde se convirtió en ídolo y ganó seis títulos.
  • Después de retirarse, trabajó como entrenador de arqueros del club.

Son muchos los casos de jugadores que, por sus logros y trayectoria, se destacan como figuras en clubes del exterior y quedan vinculados con esas instituciones. Este es el caso de un excampeón con Independiente que sorprendió con el rumbo de su carrera y se convirtió en ídolo en Ecuador.

Se trata de Adrián Gabbarini, quien se desempeñó como arquero suplente durante la mayor parte de la Copa Sudamericana 2010 que jugó el Rojo. Fue titular en dos partidos de la fase de grupos y luego le cedió al arco a Hilario Navarro, que volvía de una lesión y atajó el resto del torneo.

Gabbarini se fue del club en junio de 2013, después del descenso y en medio de un conflicto con el entonces presidente, Javier Quintero. Después de pasar algunos años más en el fútbol argentino, en febrero de 2018 llegó a Liga de Quito, que se convertiría en un equipo clave en su carrera.

En Ecuador, el arquero quebró una racha del club, que venía de ocho años sin salir campeón de la liga local. En total, ganó seis títulos: Serie A 2018, Copa Ecuador 2018-2019, Supercopa de Ecuador 2020 y 2021, Serie A 2023 y Copa Sudamericana 2023, la mayoría como titular.

Adrián Gabbarini en Liga de Quito

Se retiró del fútbol profesional a principios de 2024, pero se quedó en Liga de Quito: enseguida asumió como entrenador de arqueros, primero con el director técnico Josep Alcácer y luego con Pablo Sánchez. Se fue del club junto con el DT en mayo de este año y por ahora no tiene equipo.

La carrera de Adrián Gabbarini

Adrián Gabbarini se formó en las inferiores de Independiente y subió al primer equipo en el primer semestre de 2007. Tuvo que esperar su oportunidad en el banco de suplentes, pero finalmente debutó en Primera el 13 de septiembre de 2009, cuando reemplazó a Hilario Navarro por una lesión.

Arrancó el Clausura 2010 como titular y se convirtió en uno de los mejores arqueros del torneo: mantuvo la valla invicta durante cinco partidos consecutivos, entre la sexta y la décima fecha, incluidas las victorias frente a River y Racing. Fue clave para que el Rojo clasificara a la Sudamericana de ese año.

Aunque después perdió la titularidad, pudo sumar varias convocatorias a la Selección argentina entre 2010 y 2011, todas en partidos amistosos. A mediados de 2013, cuando se fue de Independiente, recaló en Newell's y luego en Olimpo de Bahía Blanca. En 2018 llegó a Liga de Quito, donde se retiró en 2024.

