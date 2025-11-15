16 de noviembre de 2025 Inicio
La policía detuvo a "Bebote" Álvarez y a otros 200 integrantes de la barra "disidente" de Independiente

Durante la semana, Pablo "Bebote" Álvarez había amenazado por un posible enfrentamiento con la facción que lidera las tribunas del conjunto de Avellaneda.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte había advertido el posible enfrentamiento entre barras

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte había advertido el posible enfrentamiento entre barras, ante la actualización de 150 carnets sociales durante la semana.

Pablo "Bebote" Álvarez, ex jefe de la barra brava de Independiente, fue detenido este sábado junto a más de otros 200 integrantes de la facción "Los Diablos Rojos" que lidera, en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en la previa que el conjunto de Avellaneda hizo de local frente a Rosario Central.

La policía encargada del operativo de seguridad en el partido de este sábado detuvo a los barras bravas por "intimidaciones públicas". Resulta que, en los últimos, Álvarez había realizado amenazas por redes sociales a la facción que hoy lidera en las tribunas de Independiente, por lo que se anticipaba un enfrentamiento entre ambos.

“Listo todo confirmado, vuelven 'Los Diablos Rojos'. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de 3 años afuera de la cancha. Ya estamos en casa”, publicó Álvarez en la red social X.

Por su parte, la barra brava oficial de Independiente se había juntado en un club ubicado en el barrio porteño de Barracas y mostraron diferentes banderas que le habían robado a "Los Diablos Rojos". Más de 300 personas cerraron el encuentro al grito de "Bebote, querido, te vamos a cagar a tiros".

En este marco, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) se enteró que hubo más de 150 actualizaciones de carnets en la sede social de la Avenida Mitre 470, en Avellaneda. Ante la sospecha de que fuera una jugada de Álvarez, el organismo intimó al club a que aporte los datos de estos asociados, pero el club no envió esa información.

Desde la Policía de la provincia de Buenos Aires detallaron que, en base a estas amenazas que se dieron por redes sociales, “se realizó una ampliación del servicio dispuesto en la fecha, observando el arribo al estadio local de aproximadamente 200 personas (facción de Los Diablos Rojos) liderados por ‘Bebote’ Álvarez, Alejandro Terremoto Caiño, y Lucas Gauto, quienes se ubicaron en los siete puentes, copando el lugar donde se ubican y hacen ingreso los caracterizados oficiales liderados por “Juani” Lenczicki, desplegando una bandera que reza Barracas, presuntamente robada a los “oficiales” e incitando a que la vayan a recuperar”.

"Ante la inminencia de un choque sangriento entre ambas facciones el titular de la UFI. 4 Dr. Zitto recaratula las actuaciones como intimidación pública. Seguidamente y a los fines de evitar dicho cruce se organiza un operativo y al solicitarles que se retiren del anillo de seguridad del servicio dispuesto, procediendo a la aprehensión de ‘Bebote’ Álvarez, dejado constancia que este posee derecho de admisión a concurrencia de eventos deportivos, sus dos lugartenientes “Terremoto Caiño” y “Lucas Gauto”, como así también a la aprehensión de 212 integrantes de la facción Los Diablos Rojos”, ampliaron desde la policía bonaerense.

