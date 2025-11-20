Mar del Plata: sortean cien carpas gratuitas para la temporada de verano Se trata de una iniciativa de la Administración del complejo turístico Punta Mogotes, que se realiza por quinto año consecutivo. Hay tiempo de anotarse hasta el 11 de diciembre. Por







Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y opciones deportivas.

La Administración del complejo turístico Punta Mogotes, en Mar del Plata, anunció la apertura de las inscripciones para el sorteo de cien carpas de playa gratuitas destinadas al uso durante la próxima temporada de verano.

Esta iniciativa se realiza por quinto año consecutivo con el objetivo de facilitar el acceso a un espacio equipado frente al mar a residentes y turistas. La convocatoria está abierta a personas de todo el país, siendo la participación en el sorteo completamente gratuita.

Los interesados deben completar el formulario digital disponible en el sitio oficial de la Administración. El plazo para inscribirse finalizará el próximo jueves 11 de diciembre a las 9.

El sorteo se llevará a cabo el mismo día, 11 de diciembre, a las 11. El proceso será fiscalizado por un escribano público para garantizar la transparencia y será transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram del complejo, @puntamogotesmdq.

Fernando Maraude, administrador de Punta Mogotes, destacó la excelente respuesta y el crecimiento continuo en la cantidad de participantes de ediciones anteriores, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades del país.