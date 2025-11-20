20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mar del Plata: sortean cien carpas gratuitas para la temporada de verano

Se trata de una iniciativa de la Administración del complejo turístico Punta Mogotes, que se realiza por quinto año consecutivo. Hay tiempo de anotarse hasta el 11 de diciembre.

Por
Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y opciones deportivas.

La Administración del complejo turístico Punta Mogotes, en Mar del Plata, anunció la apertura de las inscripciones para el sorteo de cien carpas de playa gratuitas destinadas al uso durante la próxima temporada de verano.

El ambiente es tranquilo, la atención es cuidada y la combinación de arquitectura, patrimonio y gastronomía lo convierten en una propuesta que vale la pena descubrir al menos una vez.
Te puede interesar:

En este pasadiso secreto del Teatro Colón podés merendar y no todos lo conocen: cómo llegar

Esta iniciativa se realiza por quinto año consecutivo con el objetivo de facilitar el acceso a un espacio equipado frente al mar a residentes y turistas. La convocatoria está abierta a personas de todo el país, siendo la participación en el sorteo completamente gratuita.

Los interesados deben completar el formulario digital disponible en el sitio oficial de la Administración. El plazo para inscribirse finalizará el próximo jueves 11 de diciembre a las 9.

El sorteo se llevará a cabo el mismo día, 11 de diciembre, a las 11. El proceso será fiscalizado por un escribano público para garantizar la transparencia y será transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram del complejo, @puntamogotesmdq.

Fernando Maraude, administrador de Punta Mogotes, destacó la excelente respuesta y el crecimiento continuo en la cantidad de participantes de ediciones anteriores, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades del país.

Punta Mogotes se consolida como un destino integral de verano, ofreciendo a los visitantes 24 balnearios, una amplia variedad de locales comerciales, propuestas gastronómicas y diversas opciones deportivas como canchas de vóley, fútbol y pádel.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este paraje tiene ferias artesanales y rica gastronomía, gran atractivo para el turismo. 

Tiene solo 130 habitantes, está cerca de Buenos Aires y es un lugar especial para los que le gusta el buen comer

Las playas de Brasil perfectas para el turismo de surf.

Cuál es la playa de Brasil destacada para hacer surf y que se encuentra cerca de Florianópolis

General Rivas ofrece turismo rural con historia y naturaleza bonaerense.

Turismo en Argentina: el pueblito de menos de 1.000 habitantes con naturaleza campestre

Los Cocos combina naturaleza, senderos y parques en pleno Valle de Punilla.

Viajar a Córdoba: el pueblito mágico con laberinto y aerosillas

Los bares de Buenos Aires, ideales para el Turismo porteño

Este lugar de Buenos Aires tiene un avión en la terraza y hasta podés ingresar a una cabina: dónde está

La coctelería de autor está a cargo de Mona Gallosi, con tragos creativos que elevan la propuesta del bar.

Este bar se encuentra escondido atrás de una pizzería y es famoso en Palermo: cómo encontrarlo

Rating Cero

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

Cabré habló son filtro sobre la madre de su hija y su nueva pareja.

"Lo importante es que Rufina esté bien": Nicolás Cabré habló sobre la China Suárez y Mauro Icardi

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

últimas noticias

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

Hace 10 minutos
play

Malas noticias para Milei y Caputo: los bancos estadounidenses suspendieron el rescate para Argentina

Hace 13 minutos
El equipo del Ministerio de Economía ante una licitación clave.

Deuda en pesos: el Gobierno llamó a licitación para renovar casi $15 billones

Hace 32 minutos
Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia cruzó al presidente de La Liga de España: "Nuestro torneo es popular, competitivo y formador"

Hace 51 minutos
Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mi y a mi futura esposa, publicó Cristiano Ronaldo. 

Cristiano Ronaldo publicó una foto con la "Llave de oro" de la Casa Blanca junto a Trump

Hace 1 hora