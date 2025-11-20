Mar del Plata: sortean cien carpas gratuitas para la temporada de verano

La Administración del complejo turístico Punta Mogotes, en Mar del Plata, anunció la apertura de las inscripciones para el sorteo de cien carpas de playa gratuitas destinadas al uso durante la próxima temporada de verano.
Esta iniciativa se realiza por quinto año consecutivo con el objetivo de facilitar el acceso a un espacio equipado frente al mar a residentes y turistas. La convocatoria está abierta a personas de todo el país, siendo la participación en el sorteo completamente gratuita.
Los interesados deben completar el formulario digital disponible en el sitio oficial de la Administración. El plazo para inscribirse finalizará el próximo jueves 11 de diciembre a las 9.
El sorteo se llevará a cabo el mismo día, 11 de diciembre, a las 11. El proceso será fiscalizado por un escribano público para garantizar la transparencia y será transmitido en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram del complejo, @puntamogotesmdq.
Fernando Maraude, administrador de Punta Mogotes, destacó la excelente respuesta y el crecimiento continuo en la cantidad de participantes de ediciones anteriores, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades del país.
Punta Mogotes se consolida como un destino integral de verano, ofreciendo a los visitantes 24 balnearios, una amplia variedad de locales comerciales, propuestas gastronómicas y diversas opciones deportivas como canchas de vóley, fútbol y pádel.