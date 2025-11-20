Corroboran que los restos encontrados en Entre Ríos son del chofer que llevó al doble femicida Pablo Laurta El Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia confirmó que las partes de un cuerpo mutilado halladas en Concordia y Rosario del Tala corresponden al remisero Martín Sebastián Palacio. El crimen se suma a la crónica macabra de Pablo Laurta, el uruguayo detenido por el doble femicidio de su expareja y exsuegra en Córdoba. Por







Laurta, doble femicida, también asesinó a su chofer, Matias Palacio

La Justicia de Entre Ríos puso punto final a una de las hipótesis más oscuras en el marco de la investigación contra el doble femicida uruguayo, Pablo Laurta. Se confirmó que los restos humanos mutilados hallados en dos puntos distintos de la provincia pertenecen a Martín Sebastián Palacio, el remisero de 49 años que desapareció tras acordar el traslado desde Concordia a Rafaela, en Santa Fe. La confirmación forense enlaza definitivamente a Laurta con un tercer asesinato.

Tal como confirman fuentes judiciales, y publican medios de la provincia de Entre Ríos, la identificación de Palacio, que hasta ahora se manejaba con un 99% de certeza por reconocimiento de características físicas y tatuajes, se ratificó de forma definitiva. El cotejo de ADN que realizó la justicia forense, en Paraná, con muestras genéticas de los familiares, determinó que el torso encontrado en Colonia Yeru, cerca de Concordia, y el cráneo y extremidades hallados posteriormente en Rosario del Tala, pertenecen al chofer.

La confirmación ratifica la hipótesis inicial: Laurta asesinó y descuartizó al remisero para robarle el vehículo, un Toyota Corolla, y utilizarlo en su raid criminal hacia Córdoba, donde cometió el doble femicidio. El uruguayo habría recorrido más de 200 kilómetros con los restos de Palacio en el vehículo, descartándolos en bolsas de consorcio en diferentes puntos de Entre Ríos antes de incendiar el auto en la ruta de Altas Cumbres, en Córdoba.

El homicidio de Martín Palacio agrava la situación de Pablo Laurta, quien actualmente se encuentra detenido y se ha negado a prestar declaración en las causas que lo investigan por los tres crímenes.

El doble femicidio en Córdoba, el inicio de la pesadilla Pablo Laurta (43), ciudadano uruguayo, ingresó ilegalmente a la Argentina para dirigirse a Córdoba, donde vivía su expareja, Luna (30), y la madre de esta. El raid criminal comenzó tras el asesinato de Martín Palacio, cuyo auto utilizó el asesino para llegar a destino.

La Fiscalía de Córdoba acusa a Laurta de cometer el doble femicidio de Luna y su exsuegra en el domicilio familiar. Tras el ataque, el agresor secuestró a su hijo de cinco años, que tenía en común con Luna. La huida del asesino terminó en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde fue detenido por la policía. El niño fue rescatado sano y salvo. La investigación ahora abarca un total de tres víctimas de asesinato.