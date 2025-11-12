Jugó en Boca, River e Independiente y ahora tiene viñedos: la historia que pocos conocen Este futbolista jugó cinco Superclásicos, con una particularidad: dos fueron con la camiseta del Millonario y tres con la del Xeneize. Hoy está alejado del deporte e instalado en su provincia natal. Por







Este jugador debutó en River en 2004. Redes sociales

Jesús Méndez es un exfutbolista que hizo su carrera profesional entre 2004 y 2021, mayormente en Argentina.

Jugó cinco Superclásicos, dos con la camiseta de River y tres con la de Boca.

También tuvo pasos destacados por Rosario Central e Independiente, antes de retirarse en Independiente Rivadavia.

Actualmente vive en Mendoza, su tierra natal, donde tiene algunos viñedos. Para la mayoría de los futbolistas argentinos, jugar un Superclásico es uno de los momentos más destacados de su carrera. Muchos llegaron a disputar más de uno, pero pocos lo hicieron vistiendo ambas camisetas, como lo logró un futbolista que también pasó por Independiente y ahora tiene viñedos.

Se trata del mediocampista Jesús Méndez, quien debutó en el Millonario en 2004 y jugó cuatro temporadas. Después de pasar por Rosario Central, donde se destacó gracias a sus gambetas y bicicletas, Boca lo compró a principios de 2010 por u$s3.2 millones. En 2014 llegó a Independiente, que volvía a Primera División.

Ese año fue muy bueno en lo futbolístico, pero durísimo en lo personal. Méndez le marcó un golazo de tiro libre a Racing en el clásico de Avellaneda y rompió en llanto al recordar a su hermano, quien se había suicidado meses antes. "Tenía un shock tan grande que no me daba cuenta que la estaba rompiendo en Independiente, solo quería llorar", confesó años después.

Jesús Méndez en Boca Redes sociales El mediocampista terminó su carrera profesional en Mendoza, su tierra natal, donde se retiró en marzo de 2021 con la camiseta de Independiente Rivadavia. Actualmente sigue viviendo allí, alejado del mundo del fútbol y dedicado a una actividad muy típica de la zona, ya que es propietario de algunos viñedos.

Los números de Jesús Méndez en su carrera A lo largo de su carrera, Jesús Méndez participó de cinco Superclásicos. Dos fueron durante su etapa en River: entró sobre el final de la victoria 2 a 0 en el Monumental por el Torneo Apertura 2004, y vio desde el banco la victoria 3 a 1 del Apertura 2006, con el recordado doblete de Gonzalo Higuaín.