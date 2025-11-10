Triunfo agónico de Independiente: le ganó 1-0 a Deportivo Riestra y sigue con chances de entrar a la Copa Sudamericana 2026 El Rojo se impuso sobre el final del partido y derrotó al Malevo en el estadio Guillermo Laza por la fecha 15 de la zona B del torneo Clausura 2025, a través de un gol de Santiago Montiel. Por







Independiente le ganó a Deportivo Riestra. X (@Independiente)

Independiente derrotó 1-0 a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza con un gol de Santiago Montiel sobre el final del partido, en el marco de la fecha 15 de la zona B del torneo Clausura 2025.

De esta manera, el Rojo continúa con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, mientras que el Malevo no pudo superar a River en la tabla anual y perdió un invicto como local de 27 partidos.

El encuentro tuvo como protagonistas a los arqueros Ignacio Arce y Rodrigo Rey, que sostuvieron el empate sin goles hasta los 50 minutos del complemento, cuando Montiel marcó el tanto que le dio el triunfo a Independiente. Así, Riestra vio caer su largo invicto en condición de local, que se extendía por 27 partidos.

En la fecha final del campeonato, Independiente será local ante Rosario Central y Riestra visitará a Godoy Cruz. El Rojo necesita ganar y esperar otros resultados para asegurar su lugar en la Copa, mientras que el Malevo quedó sin posibilidades de acceder a la Libertadores, aunque la definición se resolverá el próximo domingo.