Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono" La conductora presentó una denuncia penal contra Javier Bazterrica, a quien acusa de difundir publicaciones con su foto y comentarios con "contenido discriminatorio y xenófobo" a través de Instagram. + Seguir en







Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

La exmodelo brasileña Anamá Ferreira formalizó una denuncia penal contra Javier Bazterrica, más conocido mediáticamente como el "Gigoló", por "violencia digital dirigida" contra una mujer, con contenido agravado por motivos de origen nacional y racialización. La causa la lleva la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Especializada en Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La voz de la conductora brasileña ya se había hecho escuchar esta semana, tras conocerse el episodio de racismo que protagonizó una abogada e influencer argentina en Brasil que terminó detenida. La joven realizó gestos xenófobos contra los empleados de un bar en Río de Janeiro y fue imputada por injuria racial, por lo que la exmodelo aprovechó el hecho para dar su testimonio: "A mí también me dijeron mono", reveló.

En esta ocasión, Anamá Ferreira presentó una denuncia contra el mediático, quien se presenta en Instagram como “Javi Bax”, y lo acusó de usar la cuenta verificada @elgigolooficial para publicar historias con una foto suya acompañada por “expresiones y símbolos racistas y xenófobos”. En el material reunido como prueba figuran capturas de pantalla donde se leen frases como “Zoológico pide donaciones de bananas para la chimpancé @anamaferreira” y “Argentina te sacó el hambre en el país de mierda donde naciste”.

Anama Ferreira El argumento de Ferreira se basa en la masividad que alcanza el contenido, ya que “tiene audiencia masiva e inmediata replicación”, además de que “humilla, deshumaniza, estigmatiza y promueve hostilidad social”, y afecta su vida “personal, social y profesional”. A su vez, Anamá agregó que el denunciado ya cuenta con antecedentes por estafas en 2019 y que ello agrava “el riesgo de reiteración” y “el perfil de impunidad mediática” con que se manejaría el acusado.

Por su parte, el abogado que representa a la denunciante, Rodrigo Tripolone, solicitó a la Fiscalía que se intime a Bazterrica a cesar el hostigamiento, y también la preservación de evidencia digital, requerimientos a Meta Platforms Inc., medidas de protección y la remoción del contenido denunciado. Por último, pidió de forma urgente la cancelación de la cuenta de Instagram @elgigolooficial.