El duro relato de la madre de la menor abusada por un comerciante chino: "Hubo comentarios de otras chicas"

La madre de la víctima escuchó de boca de su hija que "el chino me tocó", y se investigan otros testimonios sobre la denuncia en Villa Luzuriaga.

Habló la madre de la nena que fue abusada por un comerciante del barrio.

Un comerciante chino fue denunciado por abusar de una nena de 11 años en ocasión en que iba al comercio: "Estoy agradecida a todos por haber aportado los videos".

"No lo volví a ver (a los videos) después de que los vi la primera vez. Para mi es abuso, ahora hay que ver lo que dice el fiscal", remarcó María José, la madre de la nena de 11 años. "Hubo comentarios de otras chicas, sobre abusos, pero no se se si fue adentro o afuera del comercio", ubicado en Villa Luzuriaga, en la Provincia de Buenos Aires.

En el programa De Una, en C5N, con la conducción de LucilaTrujillo, la mujer aseguró que si bien la fiscalía está atendiendo a la menor y a la familia con atención psicológica, en primera instancia, la madre aseguró que en la comisaría del barrio no le tomaron la denuncia. "Ella me dijo 'mamá, el chino me toco'", recordó conmocionada.

En su defensa, el dueño del local acusó a la nena de haberle robado, mientras la familia sigue atenta a qué dice la fiscalía y el juzgado, a espera de lo que decida la Justicia.

"Cada uno maneja su hogar como le parece... Ella estaba a media cuadra del chino en la casa de una amiga. Querían tomar coca y fueron a comprar. No hablo por la familia de la nena, hablo por mí. Es una vecina de mi hija", subrayó.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.

