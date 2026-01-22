IR A
Momi Giardina contó que la pasó mal en MasterChef y tuvo que ir al psiquiatra

La actriz se sinceró respecto a su paso por el certamen y habló de la importancia de la salud mental. "Me dio como un ataque de ansiedad", confesó.

La bailarina tuvo que hacer terapia para poder enfrentar el programa. 

El reality de cocina más famoso de la televisión argentina está dando que hablar y no por sus exquisitos platos. MasterChef Celebrity (Telefe) está en el ojo de la polémica por los testimonios de los exparticipantes que, una vez fuera de concurso, se despacharon por los medios para contar sus malas experiencias y las tensiones internas. Ahora se sumó la actriz Momi Giardina, quien confesó que tuvo que hacer terapia tras su paso por el programa. "Me dio como un ataque de ansiedad", contó.

Las palabras de la panelista de Luzu TV se suman a las declaraciones del periodista Esteban Mirol, quien, tras quedar eliminado en el repechaje, arremetió contra el jurado experto y Wanda Nara. "Lo que me hicieron, lo que yo sentí que me hicieron, me parece que está mal. Si me aceptan que vuelva al repechaje, los que querían vengarse son ellos, quedaron mal", aseguró Mirol.

"Cuando yo veo que para algunos platos se ponen exquisitos y para el otro es joda, entonces yo digo: '¿Por qué no es joda para todos?'. Ya que es diversión, vamos a hacer show, pero no vamos a maltratar a la gente. Yo lo sentí no solo hacia mí, lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron", expresó, visiblemente descontento por el trato recibido durante su paso por el concurso.

En ese sentido, Mirol mencionó la experiencia de una de sus compañeras, Momi Giardina, y señaló que ella tuvo que acudir al psiquiatra tras su paso por el programa. La bailarina fue consultada por los dichos del periodista y, fiel a su estilo, se refirió al tema con humor, bajándole el tono al conflicto. "No sabés lo que yo me divertí en ese programa. No cocino un carajo y quedó demostrado, pero yo siempre trato de reírme de las cosas que salen mal y de mi fracaso", explicó.

Esteban Mirol en el reality de Telefe

Asimismo, Giardina se declaró fan de Mirol y entendió la postura tomada por el exparticipante: "Él estaba re caliente. Lo amo. Él se fue en el primer programa y ahí yo tuve como un ataquecito de pánico, pero tuvo que ver con la cantidad de cosas que tuve que hacer y, cuando entré, me dio como un ataque de ansiedad por una cuestión personal", explicó.

Lejos de banalizar el tema, sostuvo: "La salud mental es algo que te atraviesa y fue por algo personal, no por algo que haya pasado ahí. Yo lo conté, que fui a la psiquiatra. Se quedó con esa impresión él, lo amo igual. Yo, si fuera Esteban Mirol, también me voy re caliente".

Si bien la actriz se mostró feliz con su participación en el reality y la relación que mantuvo con los jurados y la producción del programa, las palabras resonaron en redes y se suman a las polémicas declaraciones de otros exparticipantes como Jorge "Roña" Castro y Esteban Mirol, que dejaron claro que en el certamen hay favoritismo, tensiones internas y malos tratos.

