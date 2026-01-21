Revelan un nuevo parte médico de Bastian, el nene atropellado en Pinamar

A más de una semana del choque en Pinamar donde Bastian Jerez fue atropellado y se encuentra en grave estado, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico del niño, quien continúa internado en Mar del Plata.
El chico de 8 años, que fue intervenido seis veces, sigue internado en el hospital de Mar del Plata. En las primeras horas de este miércoles tiene un dato alentador del día anterior.
De acuerdo al comunicado señalaron que el pequeño de 8 años está internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos.
En tal sentido, detallaron que el niño está con "respiración asistida, antibióticos y sin la necesidad de medicación para sostener la presión arterial".
Respecto a las últimas 24 horas hay un dato alentador: "está sin fiebre, presenta respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos". Bastián debió someterse a cinco operaciones luego de constatar múltiples fracturas de cráneo y lesiones de gravedad en el abdomen.
Mientras avanza la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente, por el cual el padre de Bastian Jerez quedó imputado al considerar que tanto él como su hijo viajaban en el UTV sin cinturón de seguridad, trascendieron las fotos de cómo quedaron los vehículos tras el violento impacto.
En las imágenes se muestra la violencia del impacto, que dejó destruidas las partes frontales de ambos vehículos: en el UTV se observan manchas de sangre en uno de los asientos traseros, mientras que la Amarok presenta daños de consideración en la trompa.
Según declararon los testigos, tras el impacto el padre de Bastián descendió del vehículo con el niño en brazos para pedir ayuda. En el UTV también viajaban otra persona y dos menores, que resultaron con heridas leves.