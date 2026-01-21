Revelan un nuevo parte médico de Bastian, el nene atropellado en Pinamar El chico de 8 años, que fue intervenido seis veces, sigue internado en el hospital de Mar del Plata. En las primeras horas de este miércoles tiene un dato alentador del día anterior. Por + Seguir en







Bastian está sin fiebre y con respiraciones espontáneas.

A más de una semana del choque en Pinamar donde Bastian Jerez fue atropellado y se encuentra en grave estado, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte médico del niño, quien continúa internado en Mar del Plata.

De acuerdo al comunicado señalaron que el pequeño de 8 años está internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”, estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos.

En tal sentido, detallaron que el niño está con "respiración asistida, antibióticos y sin la necesidad de medicación para sostener la presión arterial".

Bastian Jerez Respecto a las últimas 24 horas hay un dato alentador: "está sin fiebre, presenta respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos". Bastián debió someterse a cinco operaciones luego de constatar múltiples fracturas de cráneo y lesiones de gravedad en el abdomen.

Se conocieron las imágenes del accidente en Pinamar Mientras avanza la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente, por el cual el padre de Bastian Jerez quedó imputado al considerar que tanto él como su hijo viajaban en el UTV sin cinturón de seguridad, trascendieron las fotos de cómo quedaron los vehículos tras el violento impacto.