Tras el aumento: a cuánto llega la multa por no tener la VTV al día en 2026

El reciente ajuste en la Provincia de Buenos Aires volvió a poner en foco uno de los requisitos clave para circular sin inconvenientes.

Por
Tras el aumento de la VTV

Tras el aumento de la VTV, la multa por no tenerla al día supera una cifra millonaria.

  • La VTV aumentó casi un 22% y ya cuesta cerca de $100.000
  • La multa por no tenerla al día puede llegar a $1.710.000
  • La sanción se calcula en Unidades Fijas
  • Es obligatoria para autos con más de dos años de antigüedad

Tras el aumento de la VTV, la multa por no tenerla al día supera una cifra millonaria: el nuevo ajuste en el costo de la Verificación Técnica Vehicular elevó también el valor de las sanciones para quienes circulen sin el trámite obligatorio. ¿Cuánto cuesta, a quiénes alcanza y de cuánto es la pena máxima?

Desde enero de 2026 rige un nuevo aumento en el importe de la VTV en la provincia de Buenos Aires. El trámite, obligatorio para circular, pasó a costar casi $100.000 para autos particulares y, en caso de incumplimiento, puede derivar en multas que superan ampliamente ese monto; es importante destacar que la falta de revisión mecánica obligatoria se detecta en controles viales.

El ajuste fue autorizado por el gobierno bonaerense en diciembre y representa una suba del 22%, acumulando un incremento interanual del 54%. En el caso de los transportes de carga o de pasajeros, los controles se realizan con mayor frecuencia debido a su uso intensivo.

carga nafta

Como cambió la multa por no tener la VTV al día en 2026

Circular sin la VTV vigente constituye una infracción grave. En los controles viales, la falta de la oblea habilita sanciones que van de 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF).

  • Cada Unidad Fija tiene un valor de $1.710
  • La multa mínima ronda los $513.000
  • La sanción máxima puede llegar a $1.710.000

El monto final queda a criterio del juez administrativo de Faltas. Con el nuevo esquema tarifario, los valores en la provincia de Buenos Aires quedaron de la siguiente manera:

  • Autos particulares hasta 2.500 kg: $97.057,65
  • Vehículos de más de 2.500 kg: $172.024,28
  • Motos de 50 a 200 cc: $38.227,62

El precio se actualiza en función del salario de referencia del sector mecánico.

