Una joven argentina denunció a tres futbolistas de la selección de Perú por agresión sexual

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados por la chica de 22 años. El hecho sucedió días atrás en Montevideo, mientras el equipo compite en un torneo amistoso.

Miguel Trauco

Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, tres futbolistas de la selección de Perú y que forman parte del equipo Alianza Lima, fueron denunciados por una joven argentina de 22 años por haber cometido agresión sexual contra ella.

El jugador de 29 años fue intervenido por tercera vez de la misma afección.
Según la denuncia radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, a cargo de Edmundo Rabbione, la agresión sexual sucedió en la capital uruguaya de Montevideo, cuando el equipo peruano realizaba su pretemporada en el torneo amistoso Serie Río de la Plata 2026 que también disputan los equipos argentinos de River Plate, Independiente, Huracán y Atlético Tucumán.

La joven argentina contó que conocía previamente al defensor Zambrano, quien la invitó al hotel Hyatt Centric, en el barrio de Pocitos de Montevideo, donde se concentraba el Alianza Lima. Junto con una amiga que la acompañó, las dos chicas subieron a la habitación del futbolista donde sucedió la agresión sexual en complicidad con Trauco y Peña.

“Al encontrarse en estado de shock y atravesada por el miedo, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y regresó de inmediato a Argentina”, asegura la denuncia radicada en el país, donde fue atendida dos veces por médicos : primero en San Isidro y luego en el Hospital Muñiz. Además, la joven aportó la ropa que llevaba puesta la noche del hecho para que sea sometida a pericias.

Después de que se conociera la noticia, el entrenador del Alianza Lima, el argentino Pablo Guede, frenó el entrenamiento de este jueves a la mañana y echó a los jugadores acusados para continuar la práctica. Al mediodía, el club peruano emitió un comunicado en el que informó que los jugadores fueron separados del equipo de forma indefinida.

“Se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad”, afirmaron desde el club peruano.

Por último, el juez Rabbione activó el Programa 137 de Violencia Sexual para brindar asistencia y acompañamiento a la joven argentina. Además, se le otorgó un botón antipánico.

