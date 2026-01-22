Choque de trenes en España: hallaron otros dos cuerpos y subió a 45 la cantidad de muertos

Así lo confirmaron los servicios de emergencia de Andalucía. La cifra podría ser definitiva, ya que coincide con la cantidad de denuncias de desapariciones tras la tragedia ferroviaria.

Los servicios de emergencia de Andalucía confirmaron el hallazgo de otros dos cuerpos luego del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Córdoba , por lo que ya se registraron 45 personas fallecidas , lo que podría tratarse de la cantidad definitiva de víctimas fatales.

Encontraron a Boro, el perro perdido salvado por una embarazada en el accidente de trenes en España

En diálogo con la agencia AFP, un vocero de los servicios de urgencia locales confirmó que los cuerpos fueron encontrados en un furgón: "Se han hallado en uno de los vagones". Además, marcó que podrían ser "las dos personas que faltaban" localizar , debido a que la cantidad de denuncias por desaparición coincide con el registro de cantidad de personas muertas.

El accidente ferroviario se registró cuando un tren de la empresa privada Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló y terminó cruzando a la vía paralela por la que circulaba una formación de la estatal Renfe Alvia, que viajaba desde Madrid hacia Huelva. Como consecuencia del impacto y el cruce de vagones, ambos trenes terminaron fuera de las vías.

Las primeras reconstrucciones indican que los últimos vagones del tren de Iryo fueron los que descarrilaron. Algunos quedaron retorcidos y volcados, lo que complicó las tareas de rescate. Varios pasajeros permanecieron atrapados entre los hierros y debieron ser evacuados por bomberos y personal sanitario en medio de un operativo de alta complejidad.

Desde el lugar del accidente, responsables de los equipos de rescate describieron escenas de extrema gravedad dentro de los vagones afectados, con estructuras deformadas y personas atrapadas, lo que obligó a realizar maniobras delicadas para acceder a los sobrevivientes.

La estatal ferroviaria Adif confirmó que el accidente provocó el corte total del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, mientras se evalúan los daños en la infraestructura. En paralelo, hospitales de distintas regiones activaron protocolos de emergencia para recibir a los heridos.

El perro Boro, el cual se había perdido el día del accidente en medio del susto por lo ocurrido, fue encontrado y ya se lo quedó su familia. A pesar de que, en un principio, había sido identificado, pero no pudo ser rescatado.

La búsqueda se originó luego de que una de las sobrevivientes del accidente de trenes en Adamuz, identificada como Ana García Aranda, contara que se despidió de su hermana embarazada y revelara que busca a su perro, el cual viajaba con ellas. "Yo creo que se golpeó tratando de proteger al perro. Si no puedo hacer nada por ella, al menos que pueda encontrar a Boro", indicó.

Y sobre su búsqueda al perro contó: "Vi a Boro al salir del tren, lo llamé y se vino conmigo; después echó a correr, pero no pude ir a buscarlo porque no podía dejar a mi hermana. Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a mi perro, que se fue corriendo y yo creo que no tenía ninguna herida".

Finalmente, decidieron poner una perra en celo en la zona para atraer su atención y lo lograron. El animal fue rescatado y ya volvió a con su familia.