Video: el momento paranormal que vivió Nico Vázquez mientras hablaba de su hermano El actor estaba contando una anécdota de su hermano Santiago, fallecido en 2016, cuando ocurrió algo inesperado y la transmisión en vivo se interrumpió por algunos segundos. "No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene", expresó.







El protagonista de la obra teatral Rocky recordó a su hermano fallecido. Redes Sociales

Un increíble momento paranormal se vivió en vivo y en directo este jueves en un programa de radio: mientras Nicolás Vázquez contaba una experiencia vivida después de la muerte de su hermano Santiago, quien falleció a los 27 años en 2016 debido a una miocardiopatía hipertrófica, las luces del estudio se apagaron y causaron la sorpresa de todos los presentes.

El actor de Rocky estaba en medio de una charla amena con el conductor Matías Martín en su programa Todo Pasa (Urbana Play), cuando ocurrió. Nico Vázquez estaba recordando las formas en las que su hermano Santi se había manifestado en su vida después de fallecido y cómo hizo para aprender a interpretar esas señales. El actor rememoró una anécdota que tuvo con un niño y su mamá, que se habían acercado a él para pedirle una foto.

“Me gustaría que te la saques (la foto) con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, relató el actor que le dijo la mujer, y mencionó lo extraño que le pareció el hecho en ese momento: "Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto", relató.

Embed NICO VÁZQUEZ HABLA DE SU HERMANO Y SE CORTA LA LUZ pic.twitter.com/TZFSrzQOzb — Todo Pasa (@todopasa1043) January 22, 2026 Pero lo que añadió el condimento paranormal a la entrevista fue que, en medio del relato de Vázquez, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión se interrumpió por unos segundos. El conductor quedó visiblemente asombrado por la situación vivida, mientras que el actor continuó su relato con normalidad, asumiendo que fue su hermano quien se comunicó con ellos, pero no tenía claro si quería que siguiera adelante con la anécdota o no.