Un increíble momento paranormal se vivió en vivo y en directo este jueves en un programa de radio: mientras Nicolás Vázquez contaba una experiencia vivida después de la muerte de su hermano Santiago, quien falleció a los 27 años en 2016 debido a una miocardiopatía hipertrófica, las luces del estudio se apagaron y causaron la sorpresa de todos los presentes.
El actor de Rocky estaba en medio de una charla amena con el conductor Matías Martín en su programa Todo Pasa (Urbana Play), cuando ocurrió. Nico Vázquez estaba recordando las formas en las que su hermano Santi se había manifestado en su vida después de fallecido y cómo hizo para aprender a interpretar esas señales. El actor rememoró una anécdota que tuvo con un niño y su mamá, que se habían acercado a él para pedirle una foto.
“Me gustaría que te la saques (la foto) con mi hijo. Él no sabe bien quién sos, pero yo sí, y quiero que la tengas con él porque para mí él es importante en mi vida”, relató el actor que le dijo la mujer, y mencionó lo extraño que le pareció el hecho en ese momento: "Es raro porque él no sabe quién soy, pero dale, saquémonos la foto", relató.
Pero lo que añadió el condimento paranormal a la entrevista fue que, en medio del relato de Vázquez, las luces del estudio comenzaron a parpadear y la transmisión se interrumpió por unos segundos. El conductor quedó visiblemente asombrado por la situación vivida, mientras que el actor continuó su relato con normalidad, asumiendo que fue su hermano quien se comunicó con ellos, pero no tenía claro si quería que siguiera adelante con la anécdota o no.
“No sé si quiere que lo cuente o me está diciendo que frene...”, dijo Vázquez y continuó con su relato. "Campeón, ¿cómo te llamás? 'Santi', me dice. Y ese Santi me dio un abrazo. ¿Vos entendés las posibilidades que había de que se llamara...? Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes: "Necesito darte un abrazo'. Y viene este Santi, como si fuera mi Santi", contó emocionado. Las imágenes del hecho paranormal quedaron registradas y se viralizaron en cuestión de segundos.