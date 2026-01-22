22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El riesgo país llegó a su punto más bajo en más de siete años

Además, las acciones argentinas operaron en Wall Street con mayoría alcista y con el liderazgo de Telecom, que tuvo un crecimiento del 13,2% después de que se anunciara un acuerdo estratégico con el Banco Macro.

Por
El riesgo país no estaba tan bajo desde 2018

El riesgo país no estaba tan bajo desde 2018, cuando se ubicó en los 552 puntos.

Después de una buena jornada para las acciones nacionales en el mercado, el riesgo país, el indicador financiero del JP Morgan, retrocedió este jueves un 1,4% y de esta manera llegó a su pico más bajo en los últimos siete años y medio con 554 puntos para Argentina. En 2018, el índice había marcado los 552 puntos.

Milei habló sobre el dólar en una entrevista con Bloomberg. 
Te puede interesar:

Milei fijó nuevas condiciones para liberar el dólar: "Cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario"

El S&P Merval extendió su buen desempeño de la semana y llegó a su máximo del mes medido en dólares, de la misma manera que subió la deuda soberana en la divisa extranjera.

En la bolsa de Nueva York las acciones argentinas operaron con ascensos de hasta 13,2%, de la mano de Telecom. El podio lo completaron BBVA (+3,6%); y Mercado Libre (+3,5%). El crecimiento de la telefónica sucedió después de que se anunciara un acuerdo estratégico con el Banco Macro, mediante el cual la entidad financiera adquirió el 50% de Personal Pay, la billetera virtual del ecosistema de Personal.

Mientras que en la bolsa porteña, el índice líder de BYMA avanzó 0,8% en pesos a 3.072.184,90 unidades, mientras que en dólares avanza 0,9% a 2.042 puntos, un máximo en un mes.

Las mayores subas de la jornada estuvieron marcadas por Telecom (+11,5%), BBVA (+3,3%), y Aluar (2,6%). Por otro lado, cayeron Loma Negra (-1,9%); Transportadora de Gas del Sur (-0,8%); y Transener (-0,7%).

En cuanto a las rentas fijas, las mayores subas del día sucedieron entre los Globales: el GD41 lideró las ganancias (+0,5%), seguido por el GD46 (+0,4%) y el GD035 (+0,4%). En tanto, los Bonares avanzan de manera más moderada, quedando por detrás del desempeño de los títulos bajo ley extranjera.

La tendencia alcista en el país coincidió con una mejoría de los mercados internacionales después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiara drásticamente su postura sobre Groenlandia y anunciara un principio de acuerdo con Dinamarca. De esta manera, Argentina logró este jueves su riesgo país más bajo desde 2018.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Invertir $4.500.000 en un plazo fijo a 30 días aparece como una alternativa elegida por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. En enero, el rendimiento de esta colocación depende principalmente de la tasa aplicada por los bancos y de la forma en que se realiza la operación.

El sistema financiero mantiene incentivos claros para el uso de canales electrónicos, lo que se traduce en mejores tasas para quienes gestionan sus inversiones de manera digital. Esta diferencia impacta de forma directa en los intereses obtenidos al cierre del mes, aun cuando el capital inicial y el plazo sean idénticos.

En ese marco, analizar el resultado final implica mirar más allá del monto invertido y prestar atención al canal elegido y a su capacidad para acompañar la dinámica general de precios.

Si la colocación de $4.500.000 se realiza en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, por un período de 30 días, los intereses generados alcanzan los $75.821,92. Al finalizar el plazo, el total acreditado es de $4.575.821,92, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, el rendimiento mensual mejora de manera considerable. En este caso, los intereses ascienden a $96.164,38 y el monto final llega a $4.596.164,38. Esta modalidad aplica una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, marcando una diferencia clara frente a la operatoria presencial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial recorta las subas del inicio de la semana y vuelve a plancharse.

El dólar volvió a retroceder, cerró en baja y se mantiene la calma cambiaria

El dólar viene de una semana bajista.

El dólar cotizó a la baja y cerró en $1.455 para la venta, tras el discurso de Milei en Davos

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

El dólar se mantuvo estable y cerró con una leve baja en medio del viaje de Milei a Davos

El dólar cerró al alza.

El dólar rompió la tendencia bajista y cerró con leve suba

El dólar oficial cayó $35 durante la semana.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de enero

¿Cuánto cuesta el dólar?

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de enero

Rating Cero

La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Los mediáticos fueron advertidos por la filtración de los chats de conversaciones privadas.

La Justicia advirtió a Wanda Nara por filtrar los chats con Mauro Icardi: qué medidas podría tomar

El protagonista de la obra teatral Rocky recordó a su hermano fallecido.

Video: el momento paranormal que vivió Nico Vázquez mientras hablaba de su hermano

Javier Bazterrica fue denunciado por la conductora por violencia digital contra una mujer.

Anamá Ferreira denunció al "Gigoló" por racista y xenófobo: "A mí también me dijeron mono"

La conductora dejó de lado las críticas contra su colega y elogió a la producción.
play

Moria Casán defendió a Cecilia Roth tras las críticas por sus actitudes durante el rodaje en la biopic

últimas noticias

El hecho sucedió en las oficinas de la Municipalidad de Vicatura, en Santiago de Chile.

Fue filmado teniendo sexo en su oficina, lo echaron y demandó a su empleador por u$s230 mil

Hace 23 minutos
La modelo debió ser operada de pólipos en las cuerdas vocales.

Evangelina Anderson fue operada y no podrá hablar por una semana: qué le pasó

Hace 38 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos del viernes 23 de enero

Hace 50 minutos
play

¿Otro paro de colectivos en el AMBA? Se suspendió la paritaria de la UTA

Hace 1 hora
Los tres cocineros quedaron expuestos por las críticas de los eliminados en el repechaje.

"Dijo un montón de cosas de nosotros": tras las críticas, un jurado de MasterChef cruzó a Esteban Mirol

Hace 1 hora