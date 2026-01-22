El riesgo país llegó a su punto más bajo en más de siete años

Además, las acciones argentinas operaron en Wall Street con mayoría alcista y con el liderazgo de Telecom, que tuvo un crecimiento del 13,2% después de que se anunciara un acuerdo estratégico con el Banco Macro.

El riesgo país no estaba tan bajo desde 2018, cuando se ubicó en los 552 puntos.

Después de una buena jornada para las acciones nacionales en el mercado, el riesgo país , el indicador financiero del JP Morgan, retrocedió este jueves un 1,4% y de esta manera llegó a su pico más bajo en los últimos siete años y medio con 554 puntos para Argentina. En 2018, el índice había marcado los 552 puntos.

El S&P Merval extendió su buen desempeño de la semana y llegó a su máximo del mes medido en dólares, de la misma manera que subió la deuda soberana en la divisa extranjera.

En la bolsa de Nueva York las acciones argentinas operaron con ascensos de hasta 13,2%, de la mano de Telecom. El podio lo completaron BBVA (+3,6%); y Mercado Libre (+3,5%). El crecimiento de la telefónica sucedió después de que se anunciara un acuerdo estratégico con el Banco Macro, mediante el cual la entidad financiera adquirió el 50% de Personal Pay, la billetera virtual del ecosistema de Personal.

Mientras que en la bolsa porteña, el índice líder de BYMA avanzó 0,8% en pesos a 3.072.184,90 unidades, mientras que en dólares avanza 0,9% a 2.042 puntos, un máximo en un mes.

Las mayores subas de la jornada estuvieron marcadas por Telecom (+11,5%), BBVA (+3,3%), y Aluar (2,6%). Por otro lado, cayeron Loma Negra (-1,9%); Transportadora de Gas del Sur (-0,8%); y Transener (-0,7%).

En cuanto a las rentas fijas, las mayores subas del día sucedieron entre los Globales: el GD41 lideró las ganancias (+0,5%), seguido por el GD46 (+0,4%) y el GD035 (+0,4%). En tanto, los Bonares avanzan de manera más moderada, quedando por detrás del desempeño de los títulos bajo ley extranjera.

La tendencia alcista en el país coincidió con una mejoría de los mercados internacionales después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambiara drásticamente su postura sobre Groenlandia y anunciara un principio de acuerdo con Dinamarca. De esta manera, Argentina logró este jueves su riesgo país más bajo desde 2018.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Invertir $4.500.000 en un plazo fijo a 30 días aparece como una alternativa elegida por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. En enero, el rendimiento de esta colocación depende principalmente de la tasa aplicada por los bancos y de la forma en que se realiza la operación.

El sistema financiero mantiene incentivos claros para el uso de canales electrónicos, lo que se traduce en mejores tasas para quienes gestionan sus inversiones de manera digital. Esta diferencia impacta de forma directa en los intereses obtenidos al cierre del mes, aun cuando el capital inicial y el plazo sean idénticos.

En ese marco, analizar el resultado final implica mirar más allá del monto invertido y prestar atención al canal elegido y a su capacidad para acompañar la dinámica general de precios.

Si la colocación de $4.500.000 se realiza en una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, por un período de 30 días, los intereses generados alcanzan los $75.821,92. Al finalizar el plazo, el total acreditado es de $4.575.821,92, con una Tasa Nominal Anual del 20,50% y una Tasa Efectiva Anual del 22,54%.

En cambio, al inclinarse por el canal electrónico, el rendimiento mensual mejora de manera considerable. En este caso, los intereses ascienden a $96.164,38 y el monto final llega a $4.596.164,38. Esta modalidad aplica una TNA del 26,00% y una TEA del 29,34%, marcando una diferencia clara frente a la operatoria presencial.