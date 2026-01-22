El ex de Catherine Fulop la acusó de "vendepatria" y la amenazó en vivo

El actor de telenovelas Fernando Carrillo volvió a sumarse a la polémica por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Entrevistado en un programa de espectáculos apuntó directamente contra sus pares venezolanos famosos en Argentina y en especial contra su ex esposa Catherine Fulop , con quien mantiene un histórico enfrentamiento desde su polémico divorcio en 1994, el cual trascendió en los medios por la infidelidad del actor en el mismo día de su matrimonio. " La considero una vendepatria" , sostuvo Carrillo en la entrevista.

El actor reapareció en el ciclo La Mañana con Moria (El Trece), donde antes se había cruzado con Cinthia Fernández por los dichos de la panelista acerca de la situación que atraviesa Venezuela. Tras ese enfrentamiento, Carrillo terminó denunciando a la panelista y Moria buscó la palabra de Catherine Fulop al respecto. La actriz prefirió no opinar sobre el tema pero lanzó un comentario picante contra quien fue su esposo por cuatro años: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero ”.

Esas palabras calaron hondo en Carrillo que no dudó en fulminarla al aire: “No tengo absolutamente nada que hablar con esa señora que también la considero una vendepatria , qué va a estar regalando ella el petróleo a nadie. Por favor, señora, ubíquese, y póngase a trabajar por su país y dedíquese a su familia”.

Además, el actor no se guardó nada y la amenazó: “Le pediría, para tampoco tener que sacar unos videítos que tengo por allí , es que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque los videos que yo tengo para publicar de mí, se ve increíble, se ve bellísima”, disparó Fernando, dando a entender que tiene material íntimo que puede comprometerla. Por último, insistió sobre el tema: "Yo soy un caballero y jamás los he publicado. Pero si vuelve a hablar de mí, voy a tener que publicarlos ”.

Catherine Fulop microbikini combinada Instagram

Las críticas contra su exesposa no quedaron ahí y amplió su ataque furioso contra sus pares venezolanos que celebraron lo que él considera la invasión de Estados Unidos en Venezuela: “Salió burlándose y bailando de todos los fallecidos y asesinados esa noche del 3 de enero. Ella no sabe lo que está pasando aquí, lo que viene para Venezuela es progreso y crecimiento… para los leales. A los desleales, no los quieren ni en su casa”.

En ese sentido, Carrillo dijo que otro de sus enemigos es El Puma José Luis Rodríguez, quien recientemente dijo que el actor le da “pena” y “lástima” por defender el régimen chavista y que “nunca fue de un cerebro muy brillante”. El actor fue más tajante al respecto y arremetió “Yo lo considero la hiena. Es un traidor a la patria, mentiroso, me ha utilizado en diferentes ocasiones."

Por último, Carrillo volvió a soltar una amenaza y advirtió: “Entonces yo le digo que le doy 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro y a mi persona, porque sino voy a sacar los videos de él llorando en la Viñeta. Ya publiqué los audios pidiendo la reunión (con el gobernador de Carabobo). Es un hipócrita y lo que tiene que hacer es acercarse a Dios. Llegó papito el Conde de Monte Cristo”.

Cinthia Fernández y Fernando Carrillo

Por qué se pelearon Carrillo y Cinthia Fernández

La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de su presidente Nicolás Maduro generó un gran debate hace unos días. En ese sentido, en el programa que conduce La One, se había producido un cruce entre el actor venezolano y la panelista que derivó en una causa judicial.

El actor de telenovelas aseguró que le iniciará acciones legales a la mediática por lo que le dijo al aire del ciclo. Pero la actriz no reculó y manifestó que el actor la quiere “censurar”. “Es como consecuencia de los dichos injuriosos, agravantes y falsos que ha vertido públicamente en perjuicio de Fernando Carrillo. Las manifestaciones realizadas por la mencionada han excedido de manera evidente los límites del ejercicio de la libertad de expresión, configurando conductas que lesionan gravemente el honor, la reputación y la dignidad personal del señor Carrillo”, cita el texto que compartió el abogado del actor, Alejandro Cipolla.

Por su parte, Fernández expresó que la acción que busca llevar adelante el actor es “un manotazo de ahogado” para “limpiar su nombre y honor”. “Se te fue la manito con una señorita en los Estados Unidos, en donde tenías las inversiones, te vuelvo a recordar, porque no las tenés en tu país. Tuviste que irte corriendo porque te mandaste esa cag... y te apañaron, permitime dudar, si con algún tipo de interés,porque defendés tan fervientemente un régimen inmundo, inmundo como tus opiniones”, cerró. Por el momento, la mediática pelea cambiará de escenario y continuará en tribunales.