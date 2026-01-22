22 de enero de 2026 Inicio
El fuego en Chubut no da tregua: evacuaron familias por el avance de las llamas

El miércoles por la noche se reactivaron focos en el Parque Nacional Los Alerces. En la zona de Villa Lago Rivadavia la situación es dramática; varias personas tuvieron que abandonar sus hogares por el temor al avance de los incendios.

Continúan los incendios forestales en la provincia de Chubut; durante la noche del miércoles, varios focos se reactivaron en el Parque Nacional Los Alerces. En el caso de Villa Lago Rivadavia, la situación es dramática varias familias tuvieron que evacuar sus casas por el riesgo del avance de las llamas.

Según informaron medios locales, el inicio del fuego se produjo en el Parque Nacional Los Alerces y se descontroló por el viento, el calor y la baja humedad. "Esto obligó a evacuar a varias personas que terminaron alojadas en la Escuela 103, sobre todo quienes viven cerca de la Portada Norte y en las zonas más altas", comunicaron desde la web Vivo Informado.

El fuego cruzó la laguna Froilán y se dirigió a la región de Villarino, La Momia y la localidad de Cholila. Ignacio Cabello, subdirector de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad, habló con FM Chubut, y detalló sobre el avance del fuego en la zona: "Ayer también se hizo la evacuación preventiva de Villa Rivadavia, estuvimos trabajando ahí con la brigada nuestra a la noche".

En esa línea, añadió que "hoy, obviamente, también se sigue; estuvieron toda la noche trabajando y se hacen relevos de equipo" por lo que "se hizo una evacuación previa, obviamente, y se trabaja para tratar de cuidar a la gente, a las viviendas y al territorio".

En relación con las condiciones meteorológicas, Cabelló contó que "llovió muy poquito por ahora, pero esperemos que en el transcurso del mediodía y la tarde pueda también venir un poco más de lluvia, un poco más intensa. La temperatura también sigue alta, pero bajó comparado con lo de ayer, entonces esperamos que nos dé la posibilidad de poder trabajar".

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la jornada algunas lluvias aisladas para la localidad de El Hoyo, al igual que en Esquel y Paso Futaleufú.

