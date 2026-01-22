Preocupación por la salud de Bastian: le harán una traqueotomía El último parte médico señala que el niño de 8 años permanece con asistencia respiratoria y se resolvió que se someta a una nueva operación para "asegurar una vía respiratoria más estable". Se esperan los resultados de los estudios realizados en el sistema nervioso central. Por + Seguir en







El niño permanece internado en el Hospital Tetamanti de Mar del Plata.

Crece la preocupación por la salud de Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió un accidente cuando estaba abordo de una UTV sin cinturón de seguridad en las playas de Pinamar. El último parte médico marca que el menor se deberá someter a una séptima operación en el hospital de Mar del Plata donde le harán una traqueotomía para "asegurar una vía respiratoria más estable".

"Durante la tarde ayer se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico. Por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria", señaló sobre el documento enviado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires la periodista de C5N, Jimena Paternoster, desde la ciudad balnearia.

En el mismo se detalló que, además, "se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable. Hoy se realizaron estudios complementarios para evidenciar daños en el sistema nervioso central, pendiente de informe definitivo".

Bastian Jerez Bastian tiene 8 años y lucha por su vida en Mar del Plata. Se conocieron las imágenes del accidente en Pinamar Mientras avanza la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente, por el cual el padre de Bastian Jerez quedó imputado al considerar que tanto él como su hijo viajaban en el UTV sin cinturón de seguridad, trascendieron las fotos de cómo quedaron los vehículos tras el violento impacto.

En las imágenes se muestra la violencia del impacto, que dejó destruidas las partes frontales de ambos vehículos: en el UTV se observan manchas de sangre en uno de los asientos traseros, mientras que la Amarok presenta daños de consideración en la trompa.