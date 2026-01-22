"A llorar a la iglesia": Thiago Medina respondió a una Daniela Celis desesperada El ex Gran Hermano quedó en el centro de la polémica por apuntar a su expareja que está trabajando con Nico Occhiato en Pinamar. + Seguir en







La pareja tiene diferencias irreconciliables aunque siguen juntos por sus hijas. Redes sociales

El ex Gran Hermano Thiago Medina respondió a su exmujer, la influencer Daniela Celis, que se encuentra trabajando afuera y dijo estar desesperada por estar lejos de las hijas que tienen en común: "A llorar a la llorería", fue la frase.

El joven que se recupera de un brutal accidente con su moto, y que tuvo la contención de la mediática que lo cuidó en su casa, ahora posteó la letra de una canción, y los fanáticos dedujeron que fue para su expareja.

image La mamá de Aimé está en Pinamar, como parte del elenco del canal de streaming de Nico Occhiato, en la temporada de verano, y desde allá escribió que extraña a las nena: "Día dos. Este día es duro, amigos”, dijo en un video.

La exparticipante de GH edición 2022 es panelista del programa Patria y Familia, y si bien se mostró cabalgando en la playa, distendida, tendrá que quedarse durante todo el mes de enero lejos de las menores.